Перед заходом малых групп оккупанты укрывают огнем украинские позиции.

На границе Сумской области российские оккупанты пытаются войти на территорию Украины небольшими группами, чтобы накопиться и расширить зону боевых действий. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, на границе враг наиболее активен и Сумской области.

"В направлении населенных пунктов Басовка, Журавка, в частности на Сумщине, это попытка захода малых штурмовых групп", - сказал Демченко.

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Он пояснил, что противник наносит удары различным оружием, чтобы уничтожить позиции украинских защитников, после чего вперед идут небольшие группы оккупантов. Они пытаются пройти на определенное расстояние от границы, чтобы накопиться и расширить зону боевых действий на территории Украины. По словам Демченко, враг также пытается расширить свои действия на других направлениях, в частности на Черниговщине и Харьковщине.

Также, как отметил представитель ГПСУ, фиксируются действия диверсантов в Сумской области, и на отрезках ближе к Черниговщине и Харьковщине.

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Как писал УНИАН, спецназовец, офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин, на Сумщине российские оккупанты пытаются продвинуться вглубь украинской территории и приблизиться к областному центру. Таким образом, враг стремится доставать Сумы артиллерией и дальнобойными дронами. Это, по словам эксперта, очень серьезная проблема.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский говорил, что Силы обороны сорвали наступление РФ на Сумскую область. Он подчеркнул, что сосредоточил работу именно на этом направлении, чтобы детально разобраться с состоянием дел в бригадах, которые там ведут оборону, оказать помощь командирам в организации боевых действий и решать проблемные вопросы. Незадолго до Пасхи он заслушал командиров, которые соответствующие за указанное направление, и на местах были приняты соответствующие решения по обеспечению боевых действий и пополнения запасов материально-техническое обеспечение и боеприпасов.

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