Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 46,18 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 15 мая, вырос на 3 копейки и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 28 копеек и составляет 46,98 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,18 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 46,75 грн/евро, а курс продажи - 46,55 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 15 мая, составляет 102 303 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 4 241 730 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 15 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,54 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По данным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 46,59 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла сразу 50 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: