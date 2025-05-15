Среди новых машин самым популярным в этом сегменте остается кроссовер Toyota RAV4.

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 2,7 тысячи гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 46% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводят специалисты профильного "УкрАвтопрома".

Доля новых машин в общем количестве составила 63%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 51%.

Среди новых машин самым популярным в этом сегменте остается кроссовер Toyota RAV4, который традиционно входит в число самых востребованных авто в Украине.

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Тройка самых популярных новых гибридов месяца:

Toyota RAV4 - 268 единиц;

Audi Q8 - 112;

Toyota Yaris Cross - 109.

Тройка самых популярных импортируемых гибридов с пробегом:

Toyota Prius - 74 единицы;

Kia Niro - 58;

Toyota RAV4 - 47.

Кроссоверы, которые достойны внимания - что говорят специалисты

Тем, кто ищет хороший кроссовер, специалисты советуют обратить внимание на такие модели, как Kia Telluride, Hyundai Palisade, Hyundai Tucson Hybrid, Kia Soul, Mazda CX-5 и Subaru Outback.

Лучшим выбором специалисты считают именно Kia Telluride, который "предлагает все, что может понадобиться водителю в наше время". Среди главных преимуществ этого автомобиля - просторный интерьер и приятная управляемость. Кроме того, Telluride может похвастаться удобной информационно-развлекательной системой.

Также ранее специалисты назвали лучшие недорогие кроссоверы с пробегом. На первом месте оказался автомобиль Honda CR-V (2018 год), который среди прочего имеет широкий набор стандартных систем безопасности.

Кроме него в список попали такие модели как Toyota RAV4 (2018 год), Mazda CX-5 (2020 год) и Subaru Forester (2019 год).

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