Дрон вероятно может быть вооружен торпедами, минами или ракетами, что отличает его от западных аналогов.

Китай активно внедряет военно-морские инновации. Свежее фото демонстрирует одно из его последних творений - сверхбольшой подводный беспилотник, или Extreme Long-duration Unmanned Underwater Vehicle (XLUUV). Об этом сообщает Naval News.

На фото можно видеть аппарат, который перевозится грузовиком через китайский город. На первый взгляд объект может показаться фюзеляжем самолета. Но при более близком рассмотрении оказывается, что это, скорее всего, безэкипажный подводный аппарат неизвестного типа.

Грузовик позволяет оценить его размеры. Длина дрона, вероятно, составляет примерно 11-12 метров, а высота - около 1,8 метра. Ширина, вероятно, аналогичная. Это делает его одним из самых больших аппаратов такого типа в мире.

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Анализ известных разработок позволяет предположить, что дрон может быть связан с проектом UUV-300, который представили на выставке DSA 2024. По мнению специалистов, новый аппарат может нести торпеды, мины или ракеты.

Подводный беспилотник UUV-300 рассчитан на экспорт, поэтому, вероятно, существуют отдельные типы, предназначенные для использования китайскими ВМС.

Известно, что Китай испытал по меньшей мере пять различных типов XLUUV, и вполне вероятно, что несколько из них поступят на вооружение. Такой подход дает КНР значительное преимущество над западными странами, которые, как правило, разрабатывают только один или два типа XLUUV для своих собственных нужд.

Новые китайские корабли - что известно

Может показаться, что китайцы делают ставку на безэкипажные корабли, но это справедливо лишь отчасти, ведь основные усилия КНР сосредоточены на "обычных" субмаринах, эсминцах и авианосцах, которые имеют экипажи из десятков или даже сотен человек.

Напомним, недавно Китай создал уникальный десантный корабль Type 076 с электромагнитной катапультой.

Такие корабли специализируются на перевозке морских пехотинцев и их снаряжения для высадки на берег и вертолетных десантах. Однако благодаря своим размерам и наличию катапульты Type 076 сможет также запускать большие БпЛА.

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