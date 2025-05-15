Во Львове, Ивано-Франковске и Виннице аренда квартир подешевела.

С начала года в большинстве регионов Украины выросли цены на аренду однокомнатных квартир, говорится в статье УНИАН.

Как рассказали в пресс-службе "OLX Недвижимость", с начала 2025 года наибольший рост в процентном соотношении цен на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры зафиксирован в таких городах:

Сумы - на 25% (с 6 000 до 7 000 грн);

Николаев - 20% (с 5 000 до 6 000 грн);

Херсон - 16% (с 3 000 до 3 500 грн);

Черновцы - 15% (с 10 828 до 12 446 грн);

Житомир - 12% (с 8 500 до 9 500 грн).

"Более умеренный рост наблюдался в Тернополе - цена долгосрочной аренды однокомнатной квартиры выросла на 9%, до 10 377 грн, Кропивницком и Чернигове - стоимость увеличилась на 8%, до 7 000 грн. На 6% выросла цена в Одессе (до 8 500 грн), на 5% - в Хмельницком (до 10 000 грн) и Запорожье (до 5 000 грн)", - отметили в компании.

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При этом не изменилась стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в таких городах, как Днепр (10 000 грн), Луцк (13 000 грн), Полтава (10 000 грн), Ривне (11 000 грн), Ужгород (16 900 грн), Харьков (4 000 грн) и Черкассы (9 000 грн).

Также есть и города, где цены на аренду незначительно уменьшились. В частности, на 1% подешевели квартиры во Львове (до 16 576 грн) и Ивано-Франковске (до 12 422 грн). В Виннице уменьшение цены составило 5% (до 10 500 грн).

Аренда жилья в Украине - последние новости

По данным Государственной службы статистики, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 7 446 гривень в месяц. Таким образом с начала года цены выросли на 3,1%.

Самой дорогой стоимость аренды остается в Закарпатской области - 11 888 гривен (+1%). Второе место занимает Львовская область. Там стоимость выросла на 3,7% до 10 833 грн. Замыкает тройку Ривненская область - 10 263 грн (+3,8%).

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