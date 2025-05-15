В украинский прокат фильм выйдет 14 августа 2025 года.

Вышел украинский трейлер криминального боевика "Никто 2" (Nobody 2), который станет продолжением хитового фильма 2020 года. Сценаристом обоих фильмов является один из создателей франшизы "Джон Уик" Дерек Колстад.

События фильма происходят через четыре года после финала первой части, в которой бывшему спецагенту Хатчу Менселлу пришлось дать бой русской мафии, чтобы защитить свою семью. Впрочем, прошлое не отпускает Хатча, ведь он до сих пор должен 30 миллионов долларов и вынужден охотиться на международных преступников, чтобы отработать долг. В попытке вернуть семейное равновесие, Хатч отправляется с близкими в Majestic Midway – место счастливых воспоминаний детства. Но даже там опасность не отпускает, ведь враги из прошлого уже рядом.

К главным ролям в фильме вернулись Боб Оденкирк (сериалы "Во все тяжкие", "Лучше позвоните Солу"), Конни Нильсен ("Гладиатор", "Чудо-женщина"), Кристофер Ллойд (трилогия "Назад в будущее") и рэпер RZA ("Пес-призрак: Путь самурая", "G.I. Joe: Атака Кобры 2").

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Среди новых имен в касте – Шэрон Стоун ("Основной инстинкт", "Казино", "Вспомнить все") и Колин Хэнкс ("Джуманджи: Следующий уровень", сериалы "Фарго", "Декстер").

Режиссером фильма выступил индонезиец Тимо Тьяхджанто ("Убийцы", "Ночь следует за нами", "Отступная тень"), для которого это англоязычный дебют.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 14 августа 2025 года.

Отметим, что первый фильм "Никто" снимал российский режиссер Илья Найшулер. Впрочем, когда стало известно, что боевик получит продолжение, без объяснения причин режиссер был заменен.

Впрочем, вряд ли это связано с кенселингом очередного россиянина "вне политики", ведь в этом году Найшулер выпустит в США другой фильм – комедийный боевик "Главы государств" для сервиса Amazon Prime Video, который кроме таких звезд, как Идрис Эльба ("Темная башня", франшиза "Тор", сериал "Лютер"), Джон Сина ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", сериал "Миротворец", франшиза "Форсаж"), Джек Куэйд ("Новокаин", "Компаньон", сериал "Пацаны") и других, также собрал в своем касте нескольких актеров-россиян, которые успешно продолжают пытаться усидеть на двух стульях, снимаясь и за границей, и в России, не высказываясь при этом по поводу войны в Украине. Поэтому если захотите посмотреть этот фильм, мы вас предупреждали.

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