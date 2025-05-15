"Врачи сказали, что время возвращаться к большой политике" - написал нардеп на своей странице и сообщил об официальном завершении больничного.

Он выжил в страшной аварии и снова возвращает из плена украинских военных. Нардеп Игорь Копытин получил травмы, почти несовместимые с жизнью, во время автокатастрофы на трассе Киев-Одесса, когда направлялся на рабочую встречу.

Напомним, авария произошла в сентябре прошлого года, Копытин был пассажиром авто и получил травмы головы и позвоночника. Тогда СМИ писали о критическом состоянии народного избранника. И отмечали, что он активно занимался возвращением из плена украинских защитников и налаживанием работы отечественного ВПК.

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Сейчас Игорь Копытин вернулся к работе. Он - член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Более двух сотен азовцев, морпехов и иностранных добровольцев, которых россияне приговорили к смертной казни, удалось вернуть домой при его содействии.

По данным соцсетей, сейчас Копытин снова активно работает, смог восстановить здоровье и готовит новые предложения по отечественному производству вооружения и возвращению украинских военных из плена.