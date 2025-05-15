Netflix анонсировал еще один сезон 'Бриджертонов' и показал тизер

Сериал продлили на четвертый сезон.

Netflix анонсировал новый сезон популярного сериала "Бриджертоны". Также стриминговый сервис показал тизер 4 сезона, где Бенедикт Бриджертон встречает загадочную даму на балу.

"Кажется, кто-то наконец привлек внимание самого мистера Бенедикта Бриджертона", - говорится в тизере от Netflix.

Известно, что новый сезон выйдет на экраны в 2026 году.

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Сериал "Бриджертоны" - детали

"Бриджертоны" - американский драматический сериал в исторических декорациях, созданный Крисом Ван Дьюсеном и продюсируемый Шондой Раймс. Основан на серии романов Джулии Куинн, действие которых разворачивается во время сезонов лондонского высшего общества эпохи Регентства, когда дебютанток сезона представляют при дворе.

Премьера первого сезона состоялась на Netflix 25 декабря 2020 года. "Бриджертоны" стали самым популярным сериалом на Netflix. Второй сезон вышел 25 марта 2022 года и тоже имел успех. 4 мая 2023 году на экраны вышел спин-офф, мини-сериал "Королева Шарлотта: История Бриджертонов", в мае-июне 2024 года — третий сезон. Шоу продлено на четвёртый сезон.

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