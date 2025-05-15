Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, евро - 47,17 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 15 мая, подорожал на 5 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке подорожал на 15 копеек и составляет 46,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 45,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался неизменным и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 15 мая, вырос до 47,17 гривни.

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Нацбанк установил 15 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,54 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По данным на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 46,59 грн за один евро, то есть гривня потеряла сразу 50 копеек.

Курс доллара в банках Украины сегодня вырос на 3 копейки и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро сегодня подорожал на 28 копеек и составляет 46,98 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,18 гривни за евро.

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