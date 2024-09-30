Украинские морские дроны давно стали головной болью для россиян.

Россияне показали тренировку по перехвату украинских морских дронов с использованием FPV-дронов, которые запускают с вертолета типа Ми-8. На это обратило внимание издание Defense Express.

В вертолете находится расчет FPV-дронов, а сам запуск БПЛА происходит из открытой двери вертолета. После этого оператор принимает решение об атаке цели.

Хотя такое решение и выглядит довольно "простым", оно представляет собой новый подход в использовании FPV-дронов. Фактически такой подход нивелирует угрозу, которую могут нести для вертолета зенитные дроны.

Видео дня

Напомним, еще весной россияне опубликовали видео, на котором можно видеть российский вертолет, ведущий огонь по одному из украинских зенитных дронов.

На нем можно видеть авиационную ракету малой дальности класса "воздух-воздух" (вероятно, типа Р-73). Как тогда отмечала российская сторона, дрон успел запустить ракету в сторону вертолета Ми-8, однако она не попала.

Как бы там ни было, дальность полета FPV-дрона значительно превышает дальность пуска Р-73 с нулевой высоты. Последняя составляет около 12 км, тогда как дальность FPV-дрона может достигать 20-30 км.

Морские дроны - последние новости

Отметим, что россияне также начали производить свои морские дроны. Так, недавно сообщалось о серийном производстве тяжелого морского дрона, который получил название "Визир".

Его длина составляет 7 м, а ширина - 2,5 м. Дрон способен развивать скорость до 45 км/ч, а его дальность действия достигает около 500 км.

А еще ранее РФ представила беспилотный катер "Мурена-300С", который получил боевую часть массой 500 кг.

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