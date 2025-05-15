Саудовская Аравия поддерживает ядерные переговоры между США и Ираном.

Цены на нефть упали примерно на 2 доллара в четверг, 15 мая, в ожидании потенциальной ядерной сделки между США и Ираном, что может привести к ослаблению санкций. При этом неожиданное увеличение запасов нефти в Штатах усилило опасения инвесторов по поводу избыточного предложения.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,16 доллара, или 3,3%, до 63,93 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 2,10 доллара, или на 3,3 %, до 61,05 доллара. В среду, 14 мая, оба бенчмарка потеряли около 0,8%.

Иран готов согласиться на сделку с США в обмен на снятие экономических санкций, заявил иранский чиновник.

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"Свежие продажи были вызваны ожиданиями того, что ядерная сделка между США и Ираном ослабит недавно ужесточенные американские санкции против Ирана, что потенциально ослабит глобальный баланс спроса и предложения нефти", - сказал экономист Nomura Securities Юки Такашима.

Саудовская Аравия поддерживает ядерные переговоры между США и Ираном и надеется на положительные результаты, заявил министр иностранных дел королевства принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд.

Вашингтон ввел санкции против иранских усилий по производству компонентов для баллистических ракет внутри страны, сообщило Министерство финансов США, после того как были введены санкции против 20 компаний, входящих в сеть, которая отправляет иранскую нефть в Китай.

Санкции применили после четвертого раунда американо-иранских переговоров в Омане, направленных на урегулирование разногласий по поводу ядерной программы Ирана.

Неожиданный рост запасов в США также оказывает влияние на цены, как и фиксация прибыли после того, как нефть отскочила к верхней границе недавнего диапазона 55-65 долларов за баррель, говорит аналитик IG Тони Сикамор.

Цены на нефть - последние новости

Цены на нефть снизились 13 мая на фоне паузы в торговой войне между США и Китаем. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 22 цента, или 0,3%, до 64,74 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 18 центов, или на 0,3 %, до 61,77 доллара.

При этом снижаются цены и на российскую нефть, что в свою очередь привело к падению доходов РФ от экспорта сырья до двухлетнего минимума.

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