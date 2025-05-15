Встреча представителей Украины и России в Турции будет касаться только 30-дневного перемирия, пишет издание.

Представители Украины встретятся с российской стороной в Стамбуле лишь для того, чтобы обсудить, как реализовать и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное администрацией США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что высокопоставленные чиновники США также направляются в Стамбул, хотя пока не понятно, с кем и когда они встретятся.

Что касается мирного соглашения, то "конкурирующие приоритеты" Украины и РФ делают его "лишь отдаленной возможностью", ведь обе стороны пытаются продемонстрировать свою готовность двигаться вперед, не отказываясь от своих конечных целей.

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Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин, по сути, хочет капитуляции Украины даже при том, что его войска продвигаются медленно: за последние два года захватили менее 1% территории Украины, понеся огромные потери в личном составе и технике.

В издании напомнили, что первые стамбульские переговоры в 2022 году завершились проектом документа, который предусматривал "нейтрализацию Украины", и президент Украины Владимир Зеленский так его и не одобрил. Он предусматривал также запрет иностранной военной помощи, резкое сокращение численности украинских военных и ряд других ограничений украинского суверенитета.

Вероятно, эти условия РФ снова будет выдвигать на переговорах, но Киев и его европейские союзники их отклонят, говорится в материале.

Издание отмечает, что важным является вопрос, на чьей стороне будет президент США Дональд Трамп, который все больше разочаровывался нежеланием Путина остановить вторжение, но в то же время не изъявил желания наказывать Россию санкциями.

Переговоры в Турции 15 мая: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 15 мая 2025 года в Турции должны состояться переговоры между Украиной и РФ, на которых президент Зеленский ждет диктатора Владимира Путина лично. В состав делегации Украины, которая полетит в Стамбул, войдут также руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним в Турцию отправятся заместитель главы МИД Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков.

Тем временем стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не присоединится к переговорам между Украиной и РФ, сообщил американский чиновник агентству Reuters.

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