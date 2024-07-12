Юсов рассказал об успешной работе этих систем.

Украина значительно опережает Россию в развитии морских беспилотных систем. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, россияне собирают и изучают обломки украинских дронов после каждой "морской" операции, пытаясь воссоздать их. "Должны констатировать, что ни промышленный шпионаж, ни такая деятельность не позволила сегодня агрессору приблизиться к развитию морских беспилотных систем. Украина в этом вопросе значительно опережает Россию", - подчеркнул представитель ГУР.

Юсов отметил, что морские беспилотные системы уничтожают вражеские корабли вместе с экипажами с БК. "Вместе с тем над этим работают удаленно операторы. Это такое у нас оружие будущего. И "Магура" это успешное применение этого оружия будущего. Думаю, что развитие будет сногсшибательное во многих сферах. Это не только ударный дрон, а он выполняет и разведывательные, эвакуационные миссии. Это платформа. Которая имеет большие перспективы, большое будущее", - добавил он.

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По его словам, в мире интересуются этим оружием, но сегодня оно должно работать на освобождение украинской земли, моря и неба.

Дрон Магура

Как сообщал УНИАН, Magura V5 - это украинский беспилотный надводный дрон, который используется для разведки и уничтожения российских целей.

Ранее "Political Science and Security Studies Journal" провел исследование и определил, что именно этот дрон уничтожил наибольшее количество российских кораблей за время большой войны.

По их данным, под ударом морских дронов оказались 22 корабля оккупантов, восемь из них удалось уничтожить. "Микола" и "Мамай" поразили два корабля, Sea Baby - четыре, а Magura V5 - 14.

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