Сейчас продолжается работа по совершенствованию существующих надводных дронов.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона ответил на вопрос о совершенствовании украинских надводных дронов Magura V5.

"Что касается производства, то каких-то деталей я вам раскрыть не могу. Я могу сказать, что продолжается процесс как самого производства, так и совершенствования, разработки и приобретения новых возможностей для этих аппаратов", - рассказал Ерин.

На вопрос, стоит ли ждать Украине подводный аналог дрона Magura V5, представитель ГУР ответил: "Деталей раскрывать не буду. Могу сказать, что работа продолжается, результаты будут и вы их обязательно увидите".

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Украинские дроны Magura V5

Накануне польский журнал "Political Science and Security Studies Journal" провел исследование, в котором обнаружил, что украинский дрон Magura V5 уничтожил наибольшее количество кораблей врага за время полномасштабного вторжения РФ.

Ранее в ГУР анонсировали новые сюрпризы для оккупантов, связанные с украинскими надводными дронами Magura V5.

В то же время в разведке сообщили, что Россия пытается воссоздать морские дроны Magura V5. Однако, ни промышленный шпионаж, ни такая деятельность не позволила сегодня агрессору приблизиться к развитию морских беспилотных систем. Украина в этом вопросе значительно опережает Россию.

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