Премьер-министр Бельгии заверил, что как только они получат F-35, сразу Украина может получить F-16.

Украина получит два самолета F-16 от Бельгии до конца этого года, но на запасные части. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конфереции сегодня в Киеве.

"Мы обещали стать крупнейшим поставщиком F-16 для Украины. Конечно, мы будем придерживаться своих слов. Два F-16 на запасные части поступят в этом году. Два самолета поступят в следующем году", - сказал он.

Премьер-министр выразил надежду, что их будет больше.

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"Но мы ожидаем F-35. С нашей стороны никаких задержек нет. Как только мы получим F-35, сразу Украина может получить F-16. Те F-16, которые мы обещали, мы сразу доставим в Украину", - заверил он.

Самолеты F-16 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, еще в конце 2023 года Бельгия объявила о том, что Украине будет передано 30 единиц американских истребителей F-16. Страна пошла на этот шаг, поскольку приобрела новое поколение истребителей - F-35. Первые самолеты в планах должны были быть переданы до конца прошлого года.

В начале марта Барт де Вевер сказал, что не исключает того, что уже в этом году в Украину поедут первые F-16, обещанные еще в конце 2023 года. Однако только "на запчасти".

Что касается боеспособных истребителей, то, по его словам, они могут быть поставлены уже в следующем, 2026 году.

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