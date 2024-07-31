Эти истребители могут приземлить большое количество российских воздушных средств, которыми Россия атакует Украину, отметил Мусиенко.

Силы обороны Украины будут применять первые многоцелевые истребители F-16, которые уже прибыли в Украину, для усиления противовоздушной обороны. Об этом сказал военный аналитик, политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко во время включения в Telegram.

Эксперт прокомментировал сообщения о прибытии в Украину первых самолетов F-16 и о выполнении ими боевых задач.

"Количество пока не оглашается, но могу сказать, что, скорее всего, на первом этапе участия этих самолетов в боевых действиях - они будут применяться именно для противовоздушной обороны, для ее усиления над западом, центром нашего государства. Это очень актуально, потому что эти самолеты могут приземлить большое количество потенциальных вражеских целей", - сказал Мусиенко. Видео дня

Кроме того, вторым этапом применения истребителей F-16 он назвал удары по наземным объектам такими управляемыми бомбами как JDAM и другими средствами.

"Пока нет информации о JASSM (высокоточная крылатая ракета - УНИАН), которую мы очень ждем - ракету дальностью на 500 км. Но надеюсь, что и этот вопрос решится", - подчеркнул Мусиенко.

Украина получила F-16

Издание Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией людей, которые говорили на условиях анонимности, сообщило, что первая партия истребителей F-16 от союзников прибыла в Украину.

Ранее это же издание сообщало, что этим летом Украина, наконец, получит истребители F-16, но в гораздо меньшем количестве, чем ожидалось. По данным источника, Киев рассчитывал получить шесть F-16 этим летом и до 20 до конца года.

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