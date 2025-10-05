Новый палубный стелс-истребитель уже проходит испытания с палубы авианосца Fujian и официально принят на вооружение в 2025 году.

Китай показал кадры производства своего нового палубного стелс-истребителя J-35, который позиционируется как ответ Пекина на западные самолеты пятого поколения, в частности F-35. Видео обнародовало государственное CCTV: на нем видно одну из машин с грунтовым покрытием, еще без радиопоглощающего слоя, а также производственные линии на предприятии Shenyang Aircraft Corporation (SAC).

По официальным сообщениям, принятие J-35 на вооружение состоялось в 2025 году. Некоторые экземпляры уже выполняют летные испытания с палубы нового китайского авианосца Fujian; одновременно на разных стадиях изготовления находится неизвестное количество машин. Самолеты, испытываемые с палубы, имеют стандартную для китайской палубной авиации символику - изображение акулы на килях. Известны четыре бортовых номера: 61820-61823.

J-35 развился из проекта FC-31 (Проект 310) - экспортного стелс-истребителя с двумя двигателями и двумя наклоненными хвостовыми стабилизаторами, визуально близкими к решению, примененному в F-35. Первый летный прототип (350001/3501) поднялся в воздух 29 октября 2021 года, оснащенный китайскими двигателями WS-21(H). Хотя первоначально сообщалось, что J-35 готовят для авианосца проекта Type-003, спутниковые снимки 2021-2024 годов показывали подготовку самолетов также для авианосцев Fujian и Liaoning.

Что известно о J-35

Китай позиционирует J-35 как современный боевой самолет с:

бортовой РЛС на активной фазированной антенной решетке (АФАР);

оптико-электронной системой целеуказания в районе носовой стойки шасси (аналогичной подходам F-35);

внутренними отсеками для вооружения, снижающими эффективную площадь отражения радиоволн, но одновременно ограничивающими количество внутренних ракет.

Такая компоновка со стелс-фокусом является компромиссом между малозаметностью и боеспособностью в плане количества внутренне перенесенного вооружения.

J-35 сейчас считают вторым в мире специализированным палубным истребителем нового поколения после американского F-35. Это демонстрирует ускоренное развитие китайской авиационной промышленности и стремление Пекина иметь собственные современные самолеты для морской авиации.

Официально не объявлены планируемые объемы производства. Однако учитывая планы оснастить авиакрылья нескольких авианосцев (Fujian и анонсированного нового корабля), а также потенциальный интерес экспортных клиентов, общее количество J-35 может достичь около 100 единиц или более в перспективе.

