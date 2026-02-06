В России показали новые морские дроны, которе угрожают Одессе и Николаеву (видео)

Обнаружить такой катер довольно сложно, ведь он имеет небольшие размеры, а также не излучает радиоволны благодаря использованию для связи оптического кабеля.

В России показали испытания новых беспилотных катеров на оптоволокне, которые несут на себе оптоволоконные FPV-дроны. Как пишут эксперты Defense Express, эта разработка усиливает возможность вражеских ударов по Одессе и Николаеву.

Так, российский научно-производственный центр "Ушкуйник" опубликовал видео испытания в акватории Черного моря нового беспилотного катера "Скорлупа", главной особенностью которого является связь через оптоволокно. В корпусе он имеет специальный отсек с раздвижными дверцами, где располагаются FPV-дроны. Как отмечают эксперты, в этом отсеке может располагаться до двух беспилотников, скорее всего, речь идет о FPV-дронах "Князь Вандал Новгородский" на оптоволоконе.

Во время испытаний с катера взлетел FPV-дрон, который затем имитировал атаку на тот же БЭК "Скорлупа", с которого и взлетел, или аналогичный, использовавшийся в качестве мишени.

Как отмечают в Defense Express, в России уже длительное время разрабатывают такие беспилотные катера с управлением по оптоволокну, хотя "Скорлупа" является первым, который пошел в массовое производство.

Хотя его дальность, как и другие характеристики, неизвестны, однако он может нести достаточно большую катушку с оптоволокном, отмечают аналитики. Также, судя по характеру испытаний, враг планирует использовать катера "Скорлупа" для перехвата украинских БЭК еще в море далеко от берега:

"Но ничто не мешает им использовать его для ударов по украинским прибрежным городам, таким как Одесса или Николаев, откуда до подконтрольной россиянам территории всего около 60 км".

При этом обнаружить такой катер достаточно сложно, ведь он имеет небольшие размеры, а также не излучает радиоволны, благодаря использованию для связи оптического кабеля. Кроме того, он несет FPV-дроны на оптоволокне, которые также трудно обнаружить и перехватить.

Эксперты прогнозируют, что в первую очередь целями для этих FPV-дронов вероятно станут различные средства противовоздушной обороны, расположенные на расстоянии нескольких десятков километров от побережья. Ведь для fpv "Князь Вандал Новгородский" на оптоволокне в модернизированной версии объявляется дальность в 50-65 км.

В РФ проблемы из-за отключения Starlink

Из-за массового использования терминалов Starlink на российских дронах Минобороны Украины связалось с миллиардером Илоном Маском. Уже 5 февраля министр обороны Михаил Федоров заявил, что терминалы Starlink для оккупантов заблокированы. На территории Украины будут работать только те терминалы, которые внесены в так называемый "белый список".

Источник в Генеральном штабе ВСУ сообщил УНИАН, что блокировка "старлинков" значительно ограничила активность российских войск на фронте.

