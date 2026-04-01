Израиль разорвал все оборонные соглашения с Францией

Ответные меры Израиля имеют очень ограниченное воздействие.

Правительство Израиля объявило о прекращении импорта оружия из Франции после того, как Париж отказал в разрешении на пролеты некоторым американским самолетам, перевозившим военную технику, предназначенную для Ближнего Востока. Об этом пишет Le Monde.

Отмечается, что США обвинили Францию ​​в препятствовании пролетам над своей территорией некоторым самолетам, перевозящим боеприпасы в Израиль. Израиль ответил, объявив о своем намерении прекратить импорт французского оружия.

Израиль принял решение "обнулить свои оборонные закупки у Франции, перенаправив эти средства на закупки в "сине-белых" цветах [цвета израильского флага] или в страны-союзники", - заявила представительница Министерства обороны Израиля.

По ее словам, это решение было представлено как ответ на недавнее изменение позиции Франции, учитывая, что наступление на Иран "способствует безопасности Европы".

Интересно, что французский экспорт вооружений в Израиль составляет очень небольшой объем по сравнению с общим объемом экспорта французской военной техники. Согласно последним данным, опубликованным в ежегодном отчете парламенту, общая стоимость французских лицензий, выданных Израилю в 2024 году, не превысила 162 миллионов евро из общей суммы чуть более 20 миллиардов евро.

"К этой сумме можно добавить примерно 20 миллионов евро экспорта товаров двойного назначения. Часто это программные решения, специальные материалы или запасные части. Но и здесь объем этих лицензий кажется незначительным по сравнению с 15 миллиардами евро, потраченными Францией на экспорт базовых оборонных единиц по всему миру в 2024 году", - сказано в статье.

Отмечается, что резкая смена позиции Израиля была воспринята в оборонных кругах почти как облегчение, учитывая, что экспорт в страну долгое время был сложным вопросом для Парижа.

Лицензии на военную технику долгое время выдавались еврейскому государству лишь в ограниченном объеме, главным образом для поддержания дипломатических отношений. Таким образом, значительная часть этого оборудования предназначена для израильской системы "Железный купол", которую Париж считает "оборонительным" сооружением.

Другая часть просто проходит транзитом через Израиль, после чего реэкспортируется в третьи страны или во Францию ​​для удовлетворения внутренних потребностей страны.

