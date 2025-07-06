Китай пытается сорвать продажи истребителей Rafale, предлагая странам свои самолеты, - AP

Нарратив о технологическом превосходстве китайских истребителей распространяли более 1000 учетных записей.

Китай развернул информационную кампанию по дискредитации французских истребителей Rafale через свои посольства после боевых столкновений между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные разведывательной службы Франции.

Отмечается, что французская разведка подозревает то, что атташе по вопросам обороны в посольствах Китая возглавили попытки подорвать продажи Rafale. Они пытаются убедить страны, которые заказали эти истребители, что они неэффективны. В частности, такие сообщения получила Индонезия.

В агентстве поделились, что вместо французских истребителей странам-покупателям предлагают приобрести китайские самолеты. Информационна компания Китая включает в себя вирусные посты, манипулятивные изображения, созданные искусственным интеллектом, а также скриншоты из видеоигр с имитацией боевых действий, которые распространяются в социальных сетях.

Видео дня

Во французской разведке выяснили, что нарратив о технологическом превосходстве китайских истребителей распространяли более 1000 учетных записей. В то же время Министерство национальной обороны Китая назвало обвинения "безосновательными слухами и клеветой".

Китай помог Пакистану сбить индийские истребители - что известно

Напомним, что в ночь с 6 на 7 мая Индия по меньшей мере три боевых самолета, включая французский Rafale. Издание BILD писало, что ключевую роль в уничтожении истребителей сыграло прямое техническое и оперативное вмешательство Китая.

Отмечается, что Пекин предоставил Пакистану передовые системы радиоэлектронной борьбы и сопровождал операцию в режиме реального времени. В составе боевой системы, которую координировал Китай, упоминаются истребители J-10 с современными радарами AESA.

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