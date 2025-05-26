Источники сообщили изданию, что КНР следила за операцией в режиме реального времени.

В ночь с 6 на 7 мая ВВС Индии понесли потери по меньшей мере трех боевых самолетов - Rafale, МиГ-29 и Су-30. Хотя индийские власти неофициально запретили СМИ и экспертам расследовать обстоятельства инцидента, часть специалистов проявила готовность раскрыть закрытую информацию. Как сообщает немецкое издание BILD, в распоряжение его военного обозревателя Юлиана Рёпке попал аналитический отчет, подготовленный группой индийских экспертов.

Согласно документу, ключевую роль в уничтожении индийских самолетов сыграло прямое техническое и оперативное вмешательство Китая, который предоставил Пакистану передовые системы радиоэлектронной борьбы и сопровождал операцию в режиме реального времени.

Согласно оценке авторов отчета, Пекин воспользовался конфликтом как возможностью для полевого испытания концепции сетецентрической войны - модели, при которой все боевые единицы постоянно обмениваются данными. Такой подход позволил пакистанским ВВС получить тактическое преимущество и действовать более слаженно и эффективно.

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В составе боевой системы, которую координировал Китай, упоминаются истребители J-10 с современными радарами AESA, ракеты класса "воздух-воздух" PL-15 дальностью до 300 км, спутниковая навигация BeiDou, искусственный интеллект для управления средствами РЭБ, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

В аналитическом отчете также указано, что во время эскалации связь между индийскими пилотами и командованием была парализована из-за применения китайских систем радиоэлектронного подавления. Это лишило индийских военных возможности реагировать оперативно.

Авторы отчета резко критикуют попытки правительства премьер-министра Нарендры Моди скрыть масштабы инцидента: говорится, что отказ признать факт китайского вмешательства и отсутствие скоординированной государственной реакции лишь усилили технологическое превосходство Китая и Пакистана.

Большой воздушный бой между Индией и Пакистаном - что известно

Как писал УНИАН, между Пакистаном и Индией существуют давние споры из-за Кашмира, а недавно две страны вступили в столкновение, когда Индия нанесла удары по так называемой "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. Речь шла о том, что между пакистанскими и индийскими истребителями произошёл воздушный бой, в результате которого были сбиты пять индийских самолётов.

Западные СМИ сообщали, что этот бой стал одним из крупнейших и самых продолжительных в истории современной авиации. Со ссылкой на пакистанские источники сообщалось, что всего в том бою участвовали 125 истребителей, а длился он более часа. При этом ни индийские, ни пакистанские истребители не покидали свое воздушное пространство.

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