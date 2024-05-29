Швеция объявила паузу в передаче Украине истребителей Saab JAS 39 Gripen. И это на самом деле очень плохая новость, ведь даже небольшое количество таких самолетов могло бы существенно повлиять на ход войны в воздухе. Дело в том, что Gripen имеет "козырь в рукаве", недоступный не только россиянам, но даже американцам.

Недавно глава шведского Министерства обороны Пол Йонсон заявил, что скандинавская страна получила от союзников предложения о приостановлении плана по поставкам истребителей JAS 39 Украине: якобы это каким-то образом будет мешать поставкам F-16 Fighting Falcon.

Не будем сейчас вдаваться в политические аспекты этого решения, тем более, что некоторые из них остаются за кадром. Лучше рассмотрим боевые возможности самолета, разработанного шведской компанией Saab.

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А он, на самом деле, является очень интересным аппаратом. При длине 14,1 метра и размахе крыльев 8,4 метров это один из самых маленьких истребителей на планете. Для сравнения, F-16, который тоже позиционируют как легкий, имеет длину 15,03 м и размах крыльев 9,45 м. Базовый Gripen почти на тонну легче "американца" в версии F-16A (F-16AM/BM, которые получит Украина, являются модернизированными F-16A/B).

Благодаря этому, а также ряду конструктивных особенностей, Gripen может работать практически в любых условиях: не только со взлетно-посадочных полос плохого качества, а даже с автомобильных трасс. Последнее является тактикой Воздушных сил Швеции, которые в случае войны против СССР должны были максимально рассредоточиться по всей стране.

Кто-то скажет, что F-16 тоже не очень прихотливый самолет, однако следует понимать, что перед Соединенными Штатами, которые его создали, никогда не стояло таких вызовов.

Более того, сами американцы считают F-16 одним из самых сложных в обслуживании самолетов в своих Воздушных силах. По словам полковника Морской пехоты США в отставке Марка Канчиана, "для того, чтобы F-16 были эффективными, Украине необходимо создать и поддерживать разветвленную инфраструктуру поддержки и логистики". В условиях постоянных ударов со стороны РФ это будет, по меньшей мере, трудно.

Посмотрим на оба самолета более подробно. Gripen для взлета и посадки достаточно полосы длиной менее 800 метров. В то же время, F-16 не просто требует полноценной взлетно-посадочной полосы, но и достаточно требователен к ее качеству: все из-за низко расположенного воздухозаборника, который может засасывать посторонние предметы.

Конечно, за все надо платить, поэтому Gripen в целом имеет меньшую боевую нагрузку, меньший боевой радиус действия и не столь мощную РЛС, хотя его радиолокационная станция PS-05/A способна обнаруживать воздушные цели типа "истребитель" на расстоянии 120 км. Этого, в общем, достаточно, если говорить о российских самолетах Су-34, Су-30СМ или Су-35С, которые достаточно большие и не имеют технологии стелс (а значит их легко обнаружить).

Однако это все нюансы: тем более, что сухие характеристики сильно различаются в зависимости от версий Gripen и Fighting Falcon. Впрочем, есть один момент, который действительно важен: дело в том, что JAS 39 имеет большое преимущество перед F-16, если говорить об арсенале вооружений класса "воздух-воздух". Речь о ракете большой дальности MBDA Meteor, носителем которой, в отличие от F-16, выступает шведский истребитель.

Meteor является редким примером оружия, к которому фразеологизм "не имеет аналогов" применим в полной мере, причем без всяких "но". При дальности в 200 км это одна из самых дальнобойных ракет, а ее скорость составляет более 4 махов (1360 метров в секунду). Опять же, сами по себе эти характеристики мало о чем говорят: существуют и более дальнобойные ракеты, например, российская Р-37М, дальность которой якобы достигает 300 км.

Главное отличие Meteor кроется в самой концепции.

Дело в том, что ракета имеет не только активную радиолокационную головку самонаведения (этим сейчас никого не удивишь), но и маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который позволяет поддерживать высокую скорость на всей траектории полета к цели.

На практике это означает, что ракета может иметь практически максимальную скорость полета на конечном участке траектории, тогда как обычные ракеты класса "воздух-воздух" с твердотопливными ракетными двигателями быстро замедляются на этом отрезке, из-за чего их эффективность резко уменьшается.

Сами разработчики говорят, что Meteor в 3-6 раз превосходит по своей кинематике другие ракеты воздушного боя, в частности, AIM-120 AMRAAM, которая является наиболее мощной ракетой класса "воздух-воздух" в арсенале F-16. Проще говоря, сравнивать Meteor и AMRAAM - это примерно как сравнивать Lamborghini и Škoda Octavia: может последняя и имеет какие-то преимущества, но точно не в скорости.

Теперь вернемся к самолету. Известно, что JAS 39 является не просто штатным носителем Meteor - это вообще первый истребитель, в который интегрировали новейшую ракету. Другие европейские истребители - Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon - получили это оружие гораздо позже и даже сейчас степень интеграции в них Meteor вызывает вопросы (в большей степени, это касается Eurofighter). Кроме них носителем новой ракеты должен стать американский истребитель-невидимка F-35, однако пока это лишь планы.

Главный вопрос можно сформулировать таким образом: а возможно ли интегрировать Meteor в F-16, которые получит Украина? Вспоминая пример интеграции бомб SDB и AASM в Су-27 и МиГ-29 Воздушных сил, можно предположить, что ничего невозможного здесь нет.

Впрочем, ни первый, ни второй самолеты пока не получили даже старые ракеты малой дальности Sidewinder, не говоря уже о ракете средней дальности AMRAAM.

То есть на практике интеграция современных ракет класса "воздух-воздух" является достаточно сложным вопросом, который вряд ли можно решить так же быстро, как и интеграцию боеприпасов класса "воздух-поверхность".

Но говорит ли это о том, что F-16 не нужны Украине? Конечно же, нет. Это надежный и высокоэффективный самолет, который доказал свою способность решать самые разнообразные задачи. Стоит также добавить, что F-16 за все годы построили тысячи, тогда как количество носителей (или даже потенциальных носителей) MBDA Meteor измеряется сотнями.

Ракета AMRAAM также доказала свою эффективность, однако, к сожалению, она не имеет концептуальных преимуществ перед российскими аналогами, такими как Р-77 (РВВ-АЭ/СД), а потому вряд ли станет оружием game-changer.