Венесуэльские F-16 демонстративно пролетели над эсминцем США

Два венесуэльских F-16 пролетели над американским эсминцем в международных водах, обостряя напряженность между США и Венесуэлой в Карибском бассейне.

В четверг два венесуэльских истребителя F-16 пролетели над эсминцем ВМС США USS Jason Dunham в международных водах. Пентагон назвал этот шаг "очень провокационным", пишет Business Insider.

"Этот крайне провокационный шаг был разработан для того, чтобы помешать нашим операциям по борьбе с наркотерроризмом", - заявили в Пентагоне.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп санкционировал удар по подозреваемому судну с наркотиками, которое происходило из Венесуэлы.

CBS News идентифицировал венесуэльские самолеты как F-16, а американский корабль - как эсминец класса Arleigh Burke. Представители Министерства обороны США назвали это "демонстрацией силы".

Военно-морские силы США подтвердили эти данные Business Insider. Пентагон не предоставил дополнительных комментариев.

"Картелю, который руководит Венесуэлой, настоятельно рекомендуется не предпринимать дальнейших усилий для препятствования, сдерживания или вмешательства в операции по борьбе с наркотиками и терроризмом", - добавили в ведомстве.

В 1980-х Венесуэла приобрела около двух десятков F-16 у США, однако на сегодня в строю осталось лишь несколько из-за эмбарго на запчасти. Кроме того, страна эксплуатирует небольшой парк истребителей Су-30.

Эсминец Jason Dunham - один из нескольких кораблей, которые ВМС США развернули в Карибском бассейне и вблизи Южной Америки. Американская флотилия включает три эсминца, прибрежный боевой корабль, крейсер, десантную группу и подводную лодку с управляемыми ракетами, а также морской патрульный самолет P-8 Poseidon.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил присутствие американских войск и объявил о собственных ответных мерах. Напряжение возросло после того, как США нанесли удар по судну, которое якобы перевозило наркотики из Венесуэлы, убив почти десять человек.

Это нападение отметило "радикальный поворот от многолетних операций по борьбе с наркотиками, которые обычно проводила Береговая охрана США".

Напряжение между США и Венесуэлой

Как сообщал УНИАН, США направили к берегам Венесуэлы военную флотилию с большим количеством морской пехоты. Это может быть частью плана по свержению режима Николаса Мадуро, в том числе прямой попытки его ликвидации.

Некоторые источники убеждены, что это является подготовкой к попытке захватить Мадуро подобно тому, как в 1989 году американские военные захватили президента Панамы Мануэля Норьегу, которого обвинили в крышевании наркоторговли.

Перед этим Трамп неоднократно заявлял, что "все варианты остаются на столе", включая военное вмешательство, хотя реальной вооруженной операции США против Венесуэлы не произошло.

