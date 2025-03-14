В Португалии считают, что США при Трампе постепенно перестают быть надежными союзниками.

Министр обороны Португалии Нуну Мело заявил, что его страна отказывается от планов по покупке американских истребителей F-35 для замены F-16. По его словам, такое решение было принято из-за политики президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.

Отмечается, что ВВС Португалии рекомендовали закупить Lockheed Martin F-35. Тем не менее Мело рассказал местным журналистам, что страна не будет следовать этой рекомендации.

"Мы не можем игнорировать геополитическую обстановку при выборе. Недавняя позиция Соединенных Штатов в контексте НАТО должна заставить нас задуматься о наилучших вариантах, потому что предсказуемость наших союзников является большим преимуществом, которое необходимо принимать во внимание", - сказал он.

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В издании напомнили, что Трамп продолжает говорить об аннексии Гренландии и угрожает союзникам пошлинами. Также есть вероятность, что США заблокируют доступ к обновлениям программного обеспечения и перестанут передавать запасные части к своим истребителям. Из-за этого союзники опасаются, что полноценное функционирование F-35 станет невозможным.

"Мир изменился... И этот наш союзник может ввести ограничения на использование, обслуживание, компоненты и все, что связано с обеспечением того, чтобы самолет был работоспособен и использовался во всех типах сценариев. Есть несколько вариантов, которые необходимо рассмотреть, особенно в контексте европейского производства", - добавил Мело.

Истребители F-35 - другие новости

Ранее издание Bild писало, что Германия боится того, что США могут дистанционно заблокировать ее F-35. По данным СМИ, сейчас в правительстве Германии рассматривают возможность пересмотра контракта или дополнительных гарантий от США.

Кроме того, в Канаде боятся, что США могут "выключить" им истребители F-35. В стране осознали, что оборонное партнерство с США не усиливает, а ослабляет безопасность страны.

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