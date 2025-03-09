'Больше, чем слухи': Германия боится, что США могут дистанционно заблокировать ее F-35

По данным СМИ, сейчас в правительстве Германии рассматривают возможность пересмотра контракта или дополнительных гарантий от США.

В Германии растут опасения, что закупленные за 8,3 миллиарда евро современные истребители F-35 могут оказаться под контролем США. В случае потенциального конфликта американцы смогут отключить их удаленно, пишет BILD.

Вопрос стал особенно актуальным после того, как администрация Дональда Трампа ограничила доступ Украины к важным данным для управления американскими ракетными системами HIMARS.

Опасения связаны с возможным наличием у самолетов так называемого Kill Switch - механизма, который позволяет США заблокировать их работу в любой момент.

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Представитель немецкого оборонного концерна Hensoldt Йоахим Шранцхофер заявил, что "Kill Switch у F-35 - это больше, чем просто слухи". Он отметил, что блокировка может происходить не только через встроенные системы, но и через систему планирования боевых миссий, что не позволит самолетам даже взлететь.

На фоне этих разговоров президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Германия должна пересмотреть контракт на закупку F-35, если существует риск, что Вашингтон сможет ограничить их использование.

"Нам нужно внимательно присмотреться и быть осторожными. Если мы тратим столько денег на такую систему вооружения, как F-35, мы также имеем возможность самостоятельно решать, как ее использовать", - сказал депутат Бундестага, эксперт по обороне ХДС Инго Гедехенс.

По данным издания, сейчас в правительстве Германии рассматривают возможность пересмотра контракта или дополнительных гарантий от США.

Американские F-35 для Германии

Германия заказала 35 истребителей F-35A Lightning II в США для модернизации своего военного флота и замены устаревших Tornado. Самолеты, способные нести ядерное оружие, усилят обороноспособность страны в рамках НАТО.

Ожидается, что первые F-35 поступят Бундесверу в 2026 году, а полная боеготовность будет достигнута к 2028-2029 годам. Соглашение стоимостью около 8,3 млрд долларов также включает обучение пилотов и техническое обслуживание.

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