Отмечается, что F-35 позволяет пилоту больше концентрировать свои усилия на общей картине миссии.

Летчица-испытатель Монесса Балцхисер с позывным "Сирена", которая пересела с F-16 на новый истребитель-невидимку F-35, рассказала, что это совершенно другой опыт, передает Business Insider.

Отмечается, что она летала на F-16 в течение 13 лет и участвовала даже в нескольких боевых вылетах.

"Самым большим изменением" при переходе на новый F-35 для летчицы, по ее словам, стал огромный объем информации, предоставляемой пилоту. По ее словам, в F-16 "была часть этой информации, но вся она отображалась на нескольких разных дисплеях или в разных форматах".

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"Раньше пилоту приходилось рассчитывать, как использовать определенную тактику или интерпретировать представленное боевое пространство в голове, но F-35 делает все это за пилота, позволяя ему больше концентрировать свои усилия на более общей картине миссии", - говорится в статье.

А вот "самым большим сюрпризом" F-35 летчица назвала его средства управления полетом в сценариях с низкой скоростью. Истребитель пятого поколения оснащен лучшим набором датчиков, ситуационной осведомленностью и возможностями объединения данных, чем F-16. Эти передовые возможности позволяют ему выступать не только как истребитель.

Преимущество F-16 всегда заключалось в его скорости и угловой скорости поворота, отметила летчица.:

"Однако все средства управления полетом и компьютер, который управляет управлением полетом на F-35, позволяют мне перехватывать медленную, низкую Cessna, летящую со скоростью 80 узлов, и высоко летящий, быстрый самолет, летящий со скоростью 1,2 Маха".

Балцхисер призналась, что эта полезная возможность и большой угол атаки, который может выполнять F-35, застали ее врасплох.

Как F-35 могли бы повлиять на войну в Украине - мнение

Если бы Украина гипотетически получила лучший американский истребитель F-35, украинская авиация могла бы действовать как наступательная сила, а не только оборонительная, отметил бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд.

По его мнению, украинская военная авиация прекрасно показала себя в войне с РФ, но украинцы никогда не доминировали в воздухе. Основной причиной этого эксперт считает устарелость самолетов, которые есть на вооружении ВСУ. Даже полученные от партнеров F-16 представлены старыми версиями, которые не могут вести огонь современными ракетами большой дальности.

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