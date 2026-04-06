Оккупанты в панике: на головы врагам полетели дроны с графитовым 'сюрпризом', – СМИ

Боеприпасы способны вывести из строя без физического разрушения и без потерь среди гражданского населения.

Вооруженные силы Украины, возможно, начали применять против врага новейший тип вооружения, который парализует энергетические объекты, сообщает Defense Express.

Как отмечается в материале, рашисты на временно оккупированной Донецкой области активно жалуются, что вчера вечером ВСУ применили беспилотники, оснащенные "графитовыми бомбами". В подтверждение своих слов враг обнародовал видео с боеприпасами нестандартной конструкции.

По информации СМИ, такое оружие работает по принципу массового короткого замыкания.

"Графитовой бомбой обычно называют кассетную авиабомбу, которая имеет внутри несколько десятков мелких суббоеприпасов, которые, в свою очередь, начинены специальными графитовыми лентами", – говорится в публикации.

Главная "фишка" этой разработки – она выводит из строя технику, не разрушая здания вокруг. Отмечается, что это позволяет "вывести из строя энергосистему без её физического уничтожения и без потерь среди гражданского населения".

Исторически подобные технологии уже демонстрировали высокую эффективность. В частности, в материале упоминается опыт конфликтов конца XX века:

"Их особенно активно применяли в Ираке в 1990–1991 годах, где благодаря им было уничтожено 85% энергосистемы".

По фотографиям обломков предполагается, что новую боевую часть могли получить украинские дроны FP-1 или FP-2 от компании Fire Point.

Впрочем, как отмечает Defense Express, "на данный момент нет никакого официального подтверждения применения такого типа боевых частей на украинских дронах". Некоторые детали на кадрах оккупантов могут оказаться просто элементами корпуса БПЛА.

Революция дронов

Ранее УНИАН писал, что украинский военный с позывным "Халк" из подразделения "Булава" использовал дрон-перехватчик STING и уничтожил два "Шахеда", находясь примерно в 500 километрах от них.

Это считается уникальным случаем, ведь ранее подобных успешных перехватов на такой дистанции не фиксировали.

Добавим, что за время полномасштабной войны Украина фактически создала целое "государство дронов". Производство беспилотников может достигать 10 миллионов единиц в год.

БПЛА стали ключевым оружием на фронте: они обеспечивают примерно 80–85% всех ударов по передовой. Особенно важную роль играют FPV-дроны, которые производятся сотнями тысяч ежемесячно и наносят основные потери противнику.

