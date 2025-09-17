Объемы выпуска таких дронов врагом будут зависеть от возможности закупки необходимых компонентов.

Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины провели анализ комплектующих российского реактивного беспилотника "Герань-3", которые страна-агрессор эпизодически использует как минимум с июня 2025 года, пишет Defense Express.

Аналитики отмечают, что данные вражеские дроны относятся к серии "У" и по своей компоновке и большей части комплектующих не отличаются от серии "Ы".

Также замечено, что враг устанавливает на "Герань-3" камеры и системы передачи видео. Навигация обеспечивается 12-элементной CRPA-антенной спутниковой системы навигации "Комета-М".

Что касается характеристик беспилотника "Герань-3", то издание отмечает, что дальность ее полета составляет до 1000 км, а скорость составляет от 300 км/ч. Примечательно, что это в 1,6 раза больше, чем винтовой "Шахед".

Отмечается, что максимальную скорость в 370 км/ч дрон набирает во время прохождения зон действия украинских средств ПВО, действия РЭБ, а также непосредственно перед атакой.

Аналитики поделились, что такая особенность, вместе с системой передачи данных с дрона к оператору, может означать возможность контролируемого полета на маршевом участке.

Главной особенностью "Шахеда" является реактивный двигатель, как и прогнозировалось, китайского производства. Издание отмечает, что это Telefly JT80, который доступен на гражданском рынке. Его имеющаяся цена составляет 30-35 тысяч долларов в розничной продаже.

Кроме этого, добавляют аналитики, также в свободной продаже на гражданском рынке есть и топливный насос от Bosch, произведенный в Чехии.

Также можно приобрести и большинство всех других компонентов иностранного производства, несмотря на то, что это могут быть микросхемы из США, Великобритании и других стран.

Издание приводит пример, что одноплатный мини-компьютер Raspberry Pi4, который в дронах используется массово и на постоянной основе, можно тоже приобрести.

Таким образом, добавляют аналитики, стоимость "Герань-3" фактически аналогична стоимости "Герань-2", разница в цене может составлять несколько десятков тысяч долларов.

Отмечается, что реальные объемы выпуска таких дронов будут упираться в возможность закупки китайских двигателей, темпы их поставки и производства.

Дроновая атака России по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Россия запускает по Украине все больше дронов и ракет. Атаки россиян поделили на две категории: первая - "рутинная", то есть почти ежедневные обстрелы, но с использованием небольшого количества дронов. Вторая категория - "залповые", то есть, массированные удары с применением большого количества ракет и дронов. Отмечается, что на решение Кремля по использованию дальнобойных средств влияют политические процессы и переговоры.

Также мы писали, что российские оккупанты продолжают накапливать дроны с целью осуществления массированных ударов, когда они применяют 500 и более беспилотников. Аналитики пока не могут ответить на вопрос, массированные атаки с интервалом в несколько дней или недели - это результат серьезного увеличения производственных мощностей или же врагу удалось накопить большое количество дронов, чтобы иметь возможность перегружать украинскую противовоздушную оборону "залпами" в более 500 и более дронов и имитаторов.

