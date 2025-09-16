Этот ударный дрон способен двигаться со скоростью до 370 км/ч.

Из 45 идентифицированных иностранных компонентов российского реактивного БпЛА "Герань-3" серии "У" половина - от американских производителей, заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечают в Telegram ГУР, "Герань-3" - аналог иранского реактивного БпЛА Shahed-238, компонентная база которого была опубликована в прошлом году, а сейчас речь идет о 3D-модели, составляющих и иностранной компонентной базе так называемой "российской локализованной версии".

"В БПЛА "Герань-3" серии "У" используется китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80, благодаря которому беспилотник способен двигаться со скоростью от 300 до 370 км/ч. Ориентировочная операционная дальность применения - до 1000 км", - рассказали в разведке.

По данным украинских специалистов, максимальную скорость (до 370 км/ч) "Герань-3" набирает преимущественно в зонах действия украинских средств ПВО и РЭБ, в зонах применения БпЛА-перехватчиков и на терминальных этапах полета при снижении на цель.

Компоновка модулей и электронных блоков в основном не отличается от бензиновых версий "Герань-2" серии "Ы". В частности, включает стандартную инерционно-навигационную систему SADRA, блок измерения воздушного давления (ADC), блок распределения мощности (PDU) и тому подобное.

Отмечается, что для обеспечения защиты спутниковой навигации от РЭБ в "Герань-3" используется "Комета-М12" - помехозащищенная спутниковая навигационная система с адаптивной антенной решеткой (CRPA) на 12 элементов. В целом, уточняют в ГУР, из 45 идентифицированных иностранных компонентов половина - от американских производителей, восемь - от китайских, семь швейцарских, три - немецких, два британских и один от японского производителя.

Также на эти реактивные дроны устанавливается камера и система передачи видео с БпЛА "Герань-2" серии "Ъ".

Ситуация с "Шахедами" в России

Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап считает, что РФ использует разные типы дронов, а отсутствие четких критериев затрудняет анализ и делает общие цифры условными. По его словам, в сфере дальнобойных дронов оккупанты имеют преимущество, потому что активно развивают производство "Шахедов" и "Гербер".

В 2023 году РФ производила около 300 "Шахедов" в месяц, а в июне 2025 года эта цифра составляет 2-3 тысяч единиц. Враг планирует достичь производства 4 тысяч "Шахедов" в месяц в октябре 2025 года и 6 тысяч до конца года. Также агрессор наращивает объемы производства "Гербер".

