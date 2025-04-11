Ремонт самолета длился почти два с половиной года.

Истребитель-невидимка, который военно-воздушные силы США называют "Франкенджет", сейчас находится на боевом дежурстве и в боевой готовности. Об этом сообщает CNN.

""Франкенджет" полностью функционирует и готов к поддержке истребителя", - говорится в сообщении военного офиса Объединенной программы F-35 (JPO).

Этот самолет появился в 2014 году, когда F-35A, который готовился к вылету на тренировочную миссию с авиабазы Эглин во Флориде, потерпел "катастрофическую поломку двигателя". В то же время самолет, такой как AF-27, тоже получил серьезные повреждения в хвостовой части.

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"Куски сломанного винта двигателя прорезали корпус вентилятора двигателя, моторный отсек, внутренний топливный бак, гидравлические и топливные трубопроводы, прежде чем вылететь через верхнюю часть фюзеляжа самолета", - говорится в заключении расследования.

Поэтому в результате пожара сгорело две трети задней части истребителя.

Уже 8 июня 2020 года на другом F-35A, который еще называют AF-211, отказало носовое шасси при посадке на авиабазе Хилл в штате Юта, в результате чего этот самолет был серьезно поврежден.

Поэтому ВВС США остались с двумя пригодными к использованию частями истребителей стоимостью 75 млн долларов, а именно носовой частью AF-27 и хвостовой частью AF-211.

"Вместо того, чтобы списать оба самолета как потери... команды приняли смелое решение в 2022 году снять носовую часть с AF-27 и установить ее на AF-211, чтобы максимизировать экономию и вернуть в состав флота действующий самолет", - говорится в отчете офиса офицера по управлению полетами F-35.

В то же время ведущий инженер-механик компании-производителя Lockheed Martin Скотт Тейлор отметил:

"Теоретически все секции самолета могут быть сняты и снова соединены между собой, но это никогда не делалось раньше. Это первая на сегодня F-35 "птица Френкин". Это уже история".

Известно, что ремонт самолета длился почти два с половиной года и уже в январе Frankenjet совершил свой первый полет с авиабазы Хилл до завода Lockheed Martin по производству F-35 в Форт-Ворте, штат Техас.

"Первый полет восстановленного самолета был выполнен на пределе эксплуатационных характеристик, и он работал так, будто только что сошел с конвейера", - отметил в пресс-релизе Джеффри Дженсен, ведущий инженер по разработке варианта F-35A.

Стоимость проекта Frankenjet оценили в 11,7 млн долларов, благодаря чему Пентагон сэкономил 63 млн долларов, которые бы пошли на создание нового самолета.

"По данным Международного института стратегических исследований, на вооружении ВВС США находится 383 самолета F-35A. F-35A является одной из трех версий истребителя-невидимки, стоящих на вооружении американской армии. Корпус морской пехоты использует F-35B - самолет с коротким взлетом и вертикальной посадкой, а ВМС - F-35C, предназначенный для операций с авианосцев", - напомнили в CNN.

Авиация США - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Воздушные силы США получили "морально устаревший" штурмовик Skyraider II. В то же время генерал-лейтенант Майкл Конли заявил, что этот самолет "маневренный, адаптивный и всегда готов нанести смертоносный удар".

Также сообщалось, что армия США создала команду ударных дронов, которая учится по урокам войны в Украине. Таким образом американские военные будут выполнять тактические задачи, используя БпЛА в реалистичных сценариях, которые разработаны для имитации современного боя.

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