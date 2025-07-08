Три из четырех стран, которые не впечатлили бывалую туристку, являются соседями Украины.

Европа – большой и разнообразный континент, привлекающий туристов со всего мира. Однако если некоторые страны, вроде Италии или Франции, впечатляют практически всех, кто их посещает, то о других, увы, такого сказать нельзя.

Американская путешественница Лекси Элфорд, известная на YouTube под ником Lexie Limitless, посетившая все 44 страны Европы, осталась разочарована четырьмя – три из них являются соседями Украины.

"Я объездила все страны Европы, так что вам не придется этого делать", – цитирует Лекси Daily Express.

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Девушка попыталась сгладить ситуацию, сразу же отметив, что впечатления у путешествиях всегда являются субъективными, а потому, если ей не "зашла" какая-то страна, это не значит, что всем туристам стоит ее сбрасывать со счетов.

"Пришло время поговорить об одной из моих самых нелюбимых тем, и я должна сказать заранее, что путешествия – это очень субъективно. Места, в которых я побывала, но которые не обязательно меня зацепили, могут показаться совершенно иными другим туристам. Предпочтения у всех разные, но я думаю, что странами, которые не произвели на меня такого впечатления, как некоторые другие страны Европы, были бы, вероятно, Беларусь, Словакия, Молдова и Болгария", – отметила она.

Она пояснила, что в этих странах очень важно найти "хорошего местного жителя, который покажет вам окрестности и все лучшие места".

Лекси также добавила, что впечатления о путешествиях в основном связаны с людьми, которых вы встречаете по пути. Поскольку она никого не знала в этих странах, ей было "действительно трудно" получить "уникальный опыт".

В то же время она добавила, что "несправедливо" сравнивать меньшую страну, такую ​​как Молдова или Болгария, со страной вроде Италии, поскольку у них есть некоторые "преимущества" в географическом плане, отметив разнообразие их окружающей среды.

Опытная путешественница также заявила, что она старается избегать называть конкретные страны, которые она не обязательно может рекомендовать, и безусловно хотела бы вернуться туда, если бы у нее была "большая цель" или причина быть там, помимо осмотра достопримечательностей.

Интересные места в Европе, которые стоит посетить

Как сообщал УНИАН, ранее Лекси Элфорд, к 21 году объехавшая все страны мира и ставшая самой молодой путешественницей, которой это удалось, поделилась своими любимыми "скрытыми жемчужинами" Европы, включая Словению, Мостар в Боснии и Герцеговине и Чески-Крумлов в Чехии.

В свою очередь эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали шесть волшебных направлений Европы, которые идеально подойдут для отдыха в первый месяц осени.

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