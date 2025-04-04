Некоторые специалисты сомневаются, что этот самолет можно будет эффективно использовать в современных конфликтах.

Первый легкий штурмовик OA-1K был передан Командованию специальных операций Воздушных сил США (AFSOC). Об этом сообщается на официальном сайте командования.

"Skyraider II представляет собой не просто новую платформу, а модульное решение для нужд нашей национальной безопасности", - заявил командующий AFSOC генерал-лейтенант Майкл Конли. Он добавил, что самолет "маневренный, адаптивный и всегда готов нанести смертоносный удар".

Напомним, в феврале УНИАН сообщал, что Воздушные силы США официально назвали свой будущий легкий штурмовик OA-1K Skyraider II. Это очевидная отсылка к знаменитому A-1 Skyraider, который США активно применяли во время вьетнамской войны.

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В те времена A-1 демонстрировал очень высокую эффективность. В то же время, специалисты сомневаются, что новый Skyraider II сможет удовлетворить требования ВС США, ведь фактически представляет собой модернизированный сельскохозяйственный самолет Air Tractor AT-802.

Отметим, что сейчас военные США акцентируют внимание не на борьбе с повстанцами (для чего действительно мог бы пригодиться Skyraider II), а на конфликтах высокой интенсивности. Например, с Китаем.

Известно, что двухместный OA-1K может брать довольно большой арсенал боеприпасов, в частности, бомбы и высокоточные управляемые ракеты. Максимальная скорость самолета составляет 394 км/ч.

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Напомним, недавно Трамп объявил о создании истребителя шестого поколения F-47.

Конкурс на разработку новейшего самолета выиграла компания Boeing. По словам президента США, экспериментальный вариант истребителя тайно летал почти пять лет.

Отметим также, что сейчас американцы активно испытывают новый стратегический бомбардировщик B-21. Воздушные силы США хотят получить не менее ста таких машин для замены парка стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit.

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