Сейчас американские военные повышают свою квалификацию для изучения опыта Украины.

Морская пехота США известна своими стрелковыми и строевыми командами. Сейчас служба пополняется новой конкурентоспособной командой высокоточного оружия, а именно командой беспилотников. Об этом пишет Business Insider.

"Сегодняшнее поле боя быстро меняется, и мы должны адаптироваться так же быстро. Команда ударных беспилотников морской пехоты гарантирует, что наши бойцы будут оставаться на передовой применения высокоточных беспилотников, обеспечивая критически важное преимущество в будущих конфликтах", - подчеркнул майор Алехандро Тавизон, командир штабной роты батальона подготовки стрельбы из огнестрельного оружия.

По его словам, используя новейшие технологии и совершенствуя тактику применения БпЛА, командование гарантирует, что морские пехотинцы будут оставаться гибкими, адаптивными и смертоносными на современном поле боя.

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Отмечается, что новая команда беспилотников будет базироваться в Лаборатории боевых действий и Батальоне подготовки вооружения, а ее разработка будет следовать за опытом команды Корпуса по стрельбе на соревнованиях - группы, которая уже давно руководит развитием тренировок для остальных подразделений.

"Сейчас мы сосредоточены на быстром повышении квалификации, отправляя морских пехотинцев на различные учебные курсы и увеличивая практическое ознакомление. Наша цель состоит в том, чтобы они могли не только эффективно эксплуатировать эти системы, но и беспрепятственно интегрировать их в команду", - отметил Тавизон.

Команда будет выполнять тактические задачи, используя БпЛА в реалистичных сценариях, разработанных для имитации современного боя, добавили в Корпусе, имея в виду дроны с видом от первого лица и беспилотные авиационные комплексы, которые используются в Украине.

"Украина продолжает служить своеобразной испытательной площадкой для экспериментов с беспилотниками, за которыми пристально наблюдают военные со всего мира. Украинские и российские войска борются с ужасными достижениями, среди которых дроны с установленными ружьями, другие, выпускающие расплавленный термит для заливки вражеских позиций, а также дроны, пилотируемые с помощью искусственного интеллекта для повышения точности ударов", - подчеркнули в Business Insider.

Кроме того, тихоокеанские страны обращают внимание на украинские разработки. В частности тайваньская компания недавно заявила о создании нового "морского дрона", который предназначен для стрельбы небольшими торпедами или тарана целей, которые были вдохновлены украинскими атаками на Черноморский флот РФ.

Беспилотники на войне в Украине - последние новости

Ранее журналисты рассказали, как обучают пилотов БпЛА в Украине. По словам гендиректора компании, которая обучает украинских операторов дронов, индустрия боевых дронов в Украине еще молодая, однако инструкторы уже обнаружили, что большинство людей, которые хотят быть пилотами боевых БпЛА, еще не готовы к обучению.

Также издание Forbes писало, что захваченные украинские дроны заражают системы РФ вирусами. Благодаря чему это уменьшает мотивацию оккупантов к перепрофилированию украинских беспилотников, которые в условиях дефицита ресурсов являются ценным трофеем.

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