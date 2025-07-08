Отмечается, что Пекин настаивает на диалоге и сотрудничестве.

Китай пригрозил США ответными мерами, если администрация президента Дональда Трампа применит огромные пошлины к его товарам.

Издание NewsWeek пишет, что Китай также примет меры против стран, которые заключают соглашения с США, чтобы вытеснить Пекин из цепочек поставок.

"Один вывод совершенно очевиден: диалог и сотрудничество - единственный правильный путь", - пишет китайская официальная газета.

Видео дня

При этом статья подписана "Чжун Шэн" ("Голос Китая") - термином, используемым для выражения мнения по вопросам внешней политики.

У Китая есть время до 12 августа, чтобы достичь соглашения с США и не допустить возвращения дополнительных ограничений на импорт, введенных в ходе тарифных переговоров в апреле и мае.

Трамп пригрозил ввести пошлины против стран БРИКС

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительную 10%-ую пошлину для любой страны, присоединившейся к "антиамериканской политике БРИКС". Такой шаг еще больше усилит неопределенность в мировой торговле.

Китай отреагировал на угрозу Трампа, заявив, что Организация не стремится к конфронтации и не нацелена на какую-либо страну. При этом указано, что действия президента США "угрожают сократить мировую торговлю, нарушить глобальные цепочки поставок и внести неопределенность".

Вас также могут заинтересовать новости: