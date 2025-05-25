Все 24 обещанных истребителя вскоре будут присутствовать в Украине, заявил министр обороны страны.

Нидерланды в понедельник, 26 мая, отправят в Украину свой последний - 24-й - истребитель F-16. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс, пишет WNL.

"Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут присутствовать в Украине", - цитирует его издание.

Брекельманс отметил, что российский диктатор Владимир Путин ударами по Украине демонстрирует, что не намерен серьезно обсуждать прекращение огня.

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Поэтому, уверен министр, важно продолжать усиливать давление на Россию и оказывать Украине как можно большую поддержку.

"Мы также обучаем пилотов и техников и делимся нашими военными доктринами, чтобы Украина могла построить современные вооруженные силы, соответствующие силам стран-членов НАТО", - добавил он.

Нидерланды поддерживают Украину

Как сообщалось ранее, Нидерланды дают 150 миллионов евро на I-Hawk для Украины. В апреле министр обороны страны Брекельманс сообщил о выделении этих средств на противовоздушную оборону. Он также напомнил, что Нидерланды поставляют истребители F-16 и критический элемент системы Patriot.

Кроме того, в марте Нидерланды объявляли о выделении Украине полмиллиарда евро на разработку беспилотников. Сообщалось, что финансирование проекта по производству дронов в размере 500 млн. входит в пакет помощи Украине объемом 2 млрд. евро, который Нидерланды намерены выделить Киеву в этом году.

Также Брекельманс недавно заявлял, что ЕС должен помогать Украине даже после войны. "И даже после прекращения боев Украина нуждается в нашей поддержке, чтобы усилить свои возможности для сдерживания России. То есть, независимо от того, что будет за столом переговоров, мы должны продолжать поддержку Украины", - подчеркнул он.

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