По мнению аналитика, проблемой является количество самолетов, которые Киев мог получить от партнеров.

В 2020 году Воздушные силы опубликовали видение, в котором определили самолет Gripen как перспективный для Украины, рассказал в эфире "Radio NV" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

"Потому что он значительно дешевле всех других самолетов. Он значительно моложе. И характерная черта - это возможность взлетать на коротких дистанциях. Что очень важно во время боевых действий. И в принципе визия предусматривала, что с 2026 года Украина начнет закупать около 10-18 самолетов в год. Которые приблизятся к общему количеству более 100 самолетов. И это будут воздушные силы с самолетами 4+ поколения, которые смогут обеспечить все потребности", - пояснил Храпчинский.

Впрочем, добавил эксперт, Украина отказалась от этой идеи из-за начала полномасштабной войны. По словам эксперта, тогда Киев также рассматривал для вооружения Воздушных сил и самолеты F-16 и F-18, Eurofighter и Rafale.

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"Здесь следует заметить, что наиболее распространенным самолетом, который мы могли бы себе позволить - это был F-16. Потому что их очень много. Шведы не дали бы нам больше одной эскадрильи, а это мало. И в то время нам нужно было как можно быстрее получить самолет, который больше всего подходил бы для наших возможностей. Быстрое переобучение, подготовка инженерного состава и технической базы. Заявления Швеции относительно того, что мы отказались - да, это так звучит. Однако, давайте учитывать, что нам было наиболее нужно. И что мы быстрее могли бы запустить в боевые действия", - добавил эксперт.

Самолеты Gripen для Украины: что известно

Накануне министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина ведет переговоры с западными партнерами о поставках истребителей Gripen и Eurofighter. По его словам, в ближайшее время Украина узнает результаты этих переговоров.

Тем временем в Швеции ранее представили концепт истребителя шестого поколения. Речь идет о самолете JAS 39E/F, который является новой версией Gripen. Впрочем, пока неизвестно, будут ли шведы разрабатывать собственный боевой самолет или закупят уже существующий истребитель у иностранного поставщика.

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