Дэн Хэмптон напомнил, что Украина решила выбрать F-16 и уже получила их.

"Самый смертоносный пилот F-16" американской авиации, подполковник в отставке Дэн Хэмптон заявил, что если бы он принимал решение, то бы фокусировался на одном виде самолетов для Воздушных сил.

"Потому что все эти реактивные самолеты - Mirage, Gripen - имеют одинаковые логистические требования, это достаточно сложные самолеты. И все, что вы делаете, получая три-четыре разных типа самолетов, вы рассеиваете усилия, которые можно было бы приложить к одному. И если бы в Украине был мир, я бы сказал, что продолжайте экспериментировать с этими самолетами и посмотрите, какие из них вам больше всего нравятся. Но вы не в мирном времени, у вас нет ресурсов или времени, чтобы расширяться на другие типы самолетов", - заявил он в интервью "Голосу Америки".

Пилот напомнил, что Украина решила выбрать F-16 и уже получила их. По его словам, есть "достаточно большой пул пилотов, которые пришли бы и помогли бы, если бы нас попросили, это может изменить ситуацию".

Видео дня

"С французскими реактивными самолетами, знаете, когда Франция в последний раз выигрывала войну? Шведы - хороший самолет, хорошие люди, хорошие пилоты. Но опять же, это все достаточно сложные платформы, и я думаю, у вас есть достаточно забот сейчас с получением F-16, которые уже сейчас могут использовать ваши Воздушные силы. Кроме того, как только ваши ВС освоят F-16, вы сможете переходить к F-35, который действительно заставляет россиян промочить штаны, потому что в мире нет сравнимого самолета с этим", - сказал Хэмптон.

По его мнению, это следующий шаг для Украины, но он должен начаться с F-16, и "украинское правительство стремится сосредоточиться на этом".

Самолеты F-16 для Украины - мнения экспертов

Переданные Украине истребители F-16 могут выполнять любую миссию при наличии нужного вооружения. И небольшое количество самолетов не станет проблемой, считает эксперт по вопросам авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский.

Вас также могут заинтересовать новости: