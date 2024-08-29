Saab работает как над пилотируемым самолетом, так и над беспилотной версией истребителя шестого поколения.

Группа Saab AB распространила концептуальный рендер одного из вариантов ее предложения относительно перспективного пилотируемого или беспилотного истребителя шестого поколения для шведских вооруженных сил. Об этом сообщает Army Recognition.

Разработка истребителя шестого поколения - крайне сложный и затратный процесс. Впрочем, шведы делают акцент на гигантском опыте, который был получен при создании истребителя JAS 39E/F (новая версия Gripen), многоцелевого комплекса радиолокационного обнаружения и наведения GlobalEye, а также учебно-тренировочного самолета Т-7А.

Пока что речь идет лишь о концептуальном видении истребителя шестого поколения. Шведы не решили, будит ли они разрабатывать собственный боевой самолет или закупят уже существующий истребитель у иностранного поставщика.

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В первом случае Saab рассчитывает на активное сотрудничество с другими странами, как это было в случае с JAS 39 Gripen, который можно считать "шведским" лишь частично.

Напомним, ранее летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что в случае успешной договоренности со Стокгольмом, Украина могла бы получить первые JAS-39 до конца 2024-го.

Шестое поколение - долгая дорога к небу

Недавно в Британии начали собирать демонстратор истребителя нового поколения Tempest: на фото можно видеть переднюю часть его фюзеляжа.

Первый полет демонстратора ожидают через несколько лет. Ввод самолета в эксплуатацию может произойти только примерно в 2035 году.

Еще более растянутой во времени является другая европейская программа, которая получила название Future Combat Air System (FCAS). В этом случае новый истребитель могут ввести в эксплуатацию только в 2040-х.

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