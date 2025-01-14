Также эксперт объяснил, как россияне совершенствуют свои дроны для защиты от РЭБ.

Армия РФ начала использовать для GPS-навигации ударных дронов помехозащищенные CRPA-антенны, которые могут предоставлять устойчивое позиционирование БпЛА даже при постановке активных радиопомех, однако для них тоже можно найти способ противодействия. Об этом заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко в эфире YouTube-канала Telegraf UA.

Он отметил, что российские оккупанты из CRPA-антенн сделали т.н. "круговую" антенну, в результате чего возможность постановки помех беспилотника падает. Таким образом невозможно сфальсифицировать сигнал от спутника и дать дрону ложные координаты, чтобы он неправильно определил свое местонахождение и сбился с цели.

"Он может залететь в Молдову, в Румынию, отдельные образцы долетали до Прибалтики. Это неприятный момент, потому что это заставляет нас искать новые подходы, новые тактические приемы [противодействия]", - объяснил Романенко.

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Эксперт считает, что противовоздушная оборона, особенно в радиотехническом плане, является наиболее интеллектуальным видом боевых действий, ведь она постоянно разрабатывает новые системы и анализирует тактические приемы, чтобы помешать противнику пробивать украинскую ПВО и ликвидировать новые вражеские средства.

"Так что я думаю, "Покрову" (украинская основная система радиоэлектронной борьбы, РЭБ - УНИАН) допрограммируют. Тем более, что союзники очень помогают нам перепрограммировать программное обеспечение. И я думаю, что новые российские "Шахеды" тоже будут массово локально теряться", - заверил специалист.

Российские "Шахеды" - последние новости

Ранее военный эксперт Валерий Рябых заявил, что в декабре РФ выпускала по Украине меньше "Шахедов". По его словам, это объясняется невозможностью постоянного наращивания и производства дронов, а также их применения.

Также в начале января Россия атаковала Украину "шахедами", в результате чего обломки дронов упали по меньшей мере в двух районах столицы. Кроме того, "шахэды" были зафиксированы в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

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