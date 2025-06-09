За считанные минуты специалисты мастерской могут переоборудовать обычный квадрокоптер в ударный дрон, начиненный взрывчаткой.

Украинцы превращают частные дома в мастерские боевых дронов. Причем такие мастерские очень часто расположены близко к зоне боевых действий, пишет El Pais.

В обычных домах Донетчины, на вид ничем не отличающихся от других, внутри идет работа, которая может решить судьбу фронта. Один из таких центров, расположенный неподалеку Покровска, украинские военные превратили в настоящий центр боевого апгрейда дронов. Без вывесок, без сигналов - но внутри кипит работа, где из гражданских коптеров рождается новое оружие против российских оккупантов.

Мастерские, "растущие как грибы", стали ключевыми для пяти подразделений БпЛА, которые держат оборону на сотнях километров фронта. Сюда привозят дроны от государства и волонтеров - простые, коммерческие аппараты, которые за полчаса модифицируют в боевые.

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"Иногда мы доставляем до 100 дронов, хотя обычно их около 20", - рассказывает военнослужащий 68-й бригады под псевдонимом "Флинт".

В его импровизированной лаборатории - 3D-принтеры, паяльники, двигатели, провода и коробки, а между ними - десять человек, которые создают "камикадзе" и ударные коптеры.

Большинство дронов - это FPV-модели, которые после запуска не возвращаются. Часть модифицируется под сброс взрывчатки или транспортировку грузов в труднодоступные точки. Есть и более крупные аппараты с возможностью поражать цели за 20 км.

Эта "гаражная мастерская" работает благодаря людям, которые еще вчера были офисными работниками. Вадим - бывший компьютерщик из Хмельницкого, Сергей - экс-производитель медоборудования, Дархем - пехотинец, а ныне пилот дронов спецподразделения "Ахиллес". "Флинт" говорит:

"Это гонка технологий. Россия имеет больше ресурсов, но мы быстрее и гибче".

По его словам, в прошлом году дроны почти без доработки сразу отправлялись на фронт. Теперь каждый проходит адаптацию - система управления, камеры, сигнал - все настраивается вручную, в тесных комнатах обычных домов.

Один из прорывов - дроны, которые летают на оптоволоконном кабеле до 30 км длиной. Они не нуждаются в радиосвязи, поэтому труднее уязвимы к глушению. Но пока такие разработки - искусственные, хрупкие и требуют совершенствования.

"Мы работаем, чтобы облегчить работу пехоты и спасать жизни", - добавляет Сергей.

И хотя фронт сейчас проходит за десятки километров, ситуация может измениться в любой момент. Рядом с домом-мастерской уже строят фортификации: траншеи, "зубы дракона" и земляные насыпи. Но даже под угрозой эвакуации эти подпольные хабы продолжают работать - потому что каждый собранный дрон может изменить ход боя.

Дроны на войне - главные новости

Дроны стали главным оружием современного поля боя, а недавняя спецоперация "Паутина" - символом их эволюции в Украине. FPV-дроны, дроны-камикадзе, разведчики и морские беспилотники - эти технологии кардинально меняют тактику боя, заменяя дорогие системы дешевыми, мобильными решениями.

Bloomberg пишет, что Украина превратилась в мирового лидера в беспилотной войне, используя дешевые, но эффективные дроны, чтобы сдерживать российское вторжение и разрушать вражеское оборудование, которое в тысячи раз дороже. FPV-дроны, которые стоят около $400, демонстрируют потрясающую эффективность в поражении бронетехники, складов и командных пунктов.

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