Отмечается, что эта система будет эффективнее российских С-300, С-400 и С-500.

В Соединенных Штатах Америки работают над передовой системой противоракетной обороны под названием Dark Eagle. В основе лежит гиперзвуковая ракета-перехватчик C-HGB, которая способна развивать скорость до 17 Махов, пишет Army Recognition.

"Армия США планирует достичь полной оперативной готовности этой ракетной системы в течение одного-двух лет. Ожидается, что она будет размещена в Германии в определенном районе баллистических ракет средней дальности (БРСД) для противодействия таким угрозам, как российский гиперзвуковой комплекс "Орешник", – говорится в материале.

Отмечается, что как американская система Dark Eagle, интегрированная с ЗРК LRHW AUR, так и российские системы ПВО С-300, С-400 и С-500 выполняют схожие задачи защиты от баллистических угроз. Однако существенно отличаются по своей конструкции, технологии и возможностям перехвата.

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Ракета C-HGB способна развивать скорость от 3000 до 3700 метров в секунду на высотах до 50 км. Она спроектирована таким образом, чтобы бросить вызов и потенциально превзойти возможности российских систем противовоздушной обороны С-300, С-400 и С-500. Они эффективны на меньших высотах, но им будет трудно перехватить быстрое и маневренное гиперзвуковое оружие.

К примеру, самая современная российская система С-500 включает в себя технологии перехвата ракет на очень больших высотах, но даже этой системе может быть сложно отслеживать быструю и маневренную гиперзвуковую цель на меньших высотах. Хотя российские системы остаются высокоэффективными в определенных условиях, способность Dark Eagle действовать в районах, где традиционная оборона не срабатывает, может изменить стратегический баланс в сфере баллистических ракет, акцентируют авторы.

Единственной системой, способной эффективно перехватывать боеголовку C-HGB на высотах выше 80 км, остается перехватчик 53Т6М из состава российской системы А-235. Однако на меньших высотах эта система менее эффективна.

Производство и испытания оружия: другие новости

В Сети опубликовали новые фото зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Оса", оснащенного советскими управляемыми ракетами Р-73. В базовой версии они предназначены для истребителей. Отмечалось, что модернизированные ЗРК получили все зенитные ракетные полки Сухопутных войск, которые имеют на вооружении "Осу".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проходит испытания ракета "Рута". В СМИ писали, что эта разработка - результат работы стартапа Destinus, который уже поставляет Силам обороны Украины винтовые БПЛА Lord с дальностью 750-2000 км. Новое оружие является реактивным дроном с дальностью полета в 300 км.

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