Отмечается, что новое оружие является реактивным дроном с дальностью полета в 300 км.

В 2024 году стало известно о разработке новой украинской ракеты "Рута", а 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что оружие уже проходит испытания. Подробности о ракете не разглашались официально, но в Defense Express выяснили некоторые характеристики этого оружия.

В издании поделились, что "Рута" является результатом работы стартапа Destinus, который основал сбежавший из РФ бизнесмен Михаил Кокорич. Эта компания уже снабжает Силы обороны Украины винтовыми БПЛА Lord с дальностью 750-2000 км, а поставки "Руты" начались в начале 2024 года.

Отмечается, что новое оружие является реактивным дроном с дальностью полета в 300 км. Он способен выполнять ударные и разведывательные задачи, а также быть мишенью для тренировок.

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"Рута" выглядит как традиционная крылатая ракета, подчеркнули в издании. На одном из изображений показаны боевая часть, фиксированное крыло, топливный бак, блок электроники и малогабаритный турбореактивный двигатель.

В Destinus сообщили, что "Рута" стартует с помощью ракетного ускорителя и имеет низкую стоимость относительно своих размеров, полезной нагрузки и скорости, добавили журналисты. Кроме того, дрон может возвращаться и садиться на парашюте.

Вес боевой части составляет около 100 килограммов, подчеркнули в издании. Об этом намекал макет дрона, который был показан на выставке Eurosatory 2024.

Главной особенностью "Руты" является высокоскоростной полет в пределах 500-800 км/ч, что позволяет полностью исключить из перечня российского "антидронового" ПВО вертолеты, резюмировали в издании.

Новое украинское оружие - последние новости

Ранее заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины Игорь Романенко оценил важность новых ракет "Пекло" и "Паляниця". Развитие беспилотной техники идет семимильными шагами и за этим будущее, сказал он.

Кроме того, военно-морской эксперт издания Defense Express поделился, что дроны Sea Babу с установленным пулеметом имеют искусственный интеллект. Эти украинские морские платформы теперь могут уклоняться от вражеского огня и стрелять в ответ по российским воздушным средствам.

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