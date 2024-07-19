Стоимость одной ракеты составляет 41 миллион долларов.

Американские военные с 25 по 27 июня провели учения под кодовым названием Resolute Hunter 24-2. В них приняла участие 1-я мультидоменная оперативная группа (MTDF), на вооружении которой находится батарея гиперзвукового ракетного комплекса Dark Eagle, известный также как LHRW.

Как пишет Defense Express, это первая такая отработка применения гиперзвукового ракетного вооружения в современных условиях боевых действий. Однако этот комплекс не имеет на своем счету ни одного успешного испытательного пуска.

Как отмечается, Resolute Hunter 24-2 является частью масштабных трехнедельных учений, в которых приняли участие три неназванные страны-участницы и "четыре совместные службы". пока неизвестно, проводились ли во время этого реальные пуски Dark Eagle. Американская сторона указала лишь, что военные отрабатывали цепочку "обнаружение - поражение цели" в режиме реального времени.

Видео дня

"Судя по всему, передачу целеуказания на Dark Eagle передавали как и сами американские военные, так и представители неназванных других стран-участниц учений. Общий вывод из учений был сформулирован так - "была показана способность адаптироваться к сложным условиям во время различных сценариев", - отмечает издание.

Как добавляется, последняя известная попытка испытательного пуска с LHRW состоялась в ноябре прошлого года, но это было неудачно.

По мнению американцев, проблема заключается именно в ракете, стоимость которой достигает 41 миллион долларов за единицу. В то же время сама пусковая установка работает на отлично.

Последние оружейные достижения США

Недавно реактивный самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-18G Growler ВМС США впервые сбил воздушную цель в рамках боевого развертывания военного корабля Dwight D. Eisenhower's у берегов Йемена.

"Реальность такова, что и Россия, и США предпринимают шаги, которые, по их мнению, укрепляют их безопасность, независимо от того, идет ли это в ущерб другой стороне... В результате каждый шаг США или России оказывает давление на противника, заставляя его ответить каким-то образом, политическим или военным. Это и есть определение гонки вооружений", - считает директор по глобальным рискам Федерации американских ученых Джон Вольфстал.

Вас также могут заинтересовать новости: