Россия производит три типа пехотной бронетехники, и с февраля она стала редкостью на фронте.

На фронте резко поубавилось новой пехотной бронетехники россиян - БМП-3, БМД-4, БТР-82. На это указывает статистика российских потерь за последнее время, которую в своем блоге на платформе Х проанализировал OSINT-исследователь Ричард Верекер.

Он обратил внимание на странные колебания в статистике российских потерь. На протяжении всей войны около 25% потерь в бронетехнике (кроме танков) приходилось на "новые" машины, то есть те, которые Россия до сих пор производит с нуля - БМП-3, БМД-4, БТР-82. Остальные потери (75%) приходились на технику, которую Россия уже не производит, а лишь снимает с баз хранения.

Однако в июле потери новой бронетехники у россиян начали стремительно расти и достигли своего пика в октябре-ноябре, когда 38% потерь пехотной бронетехники приходилось именно на новые машины. Верекер отметил, что увеличение потерь новой техники совпадает с эскалацией боев на фронте, когда Россия пыталась получить больше территорий в связи с выборами в США. По мнению Верекера, тогда Путин бросил в бой свои лучшие подразделения с самой современной техникой.

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Но уже с декабря потери новой бронетехники пошли на спад, достигнув около 21% в феврале и 17% в марте - самый низкий показатель за всю войну. У Верекера есть две теории, почему новая техника исчезла с фронта.

Оптимистическая версия заключается в том, что россияне просто сожгли значительную часть новой техники, и теперь ее осталась горстка. Однако по пессимистической версии, сейчас Путин решил придержать лучшую технику, поскольку считает, что он все равно уже почти победил.

Российские потери в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в российской армии, вероятно, заканчиваются старые танки Т-72, которые уже не выпускаются, но до недавнего времени составляли большинство в танковом парке ВС РФ. Они стали редкостью в списке потерь российской бронетехники, что является прямым следствием сокращения их общего количества.

Также мы рассказывали, что в 2024 году российская армия потеряла в Украине более 430 тысяч военнослужащих. Такую статистику привел главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Это больше, чем за первые два года войны вместе взятые. Однако из этого количества только около 140 тысяч приходится именно на погибших.

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