'Шаг к остановке РФ в Африке': Луценко высказался об украинских базах в Ливии

По данным Международного французское радио, у украинцев есть как минимум две военные базы в Ливии.

Еще несколько лет назад было трудно поверить в то, что украинцев могут быть военные базы в Ливии. Если это правда, то это повод радоваться и гордиться, заявил командир подразделений операторов беспилотников, основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что, по данным Международного французское радио (RFI), у украинцев есть как минимум две военные базы в Ливии. Одна - рядом с американским командованием в Африке и британским разведывательным центром, а вторая - на побережье Средиземного моря.

Луценко отметил, что сотрудничество между Украиной и Ливией вполне официальное. Он добавил, что украинцы обучают ливийцев управлять дронами в обмен на предоставление им возможности вести операции против России.

Военный напомнил, что в RFI утверждают, что именно с ливийского берега украинцы запустили морской дрон Magura по российскому газовому танкеру 4 марта и уничтожили там высокопоставленного российского сотрудника ГРУ Андрея Аверьянова. Он подчеркнул, что судно точно вывели из строя, но информация о ликвидации Аверьянова не подтверждена.

"Откройте Google-карту, найдите Триполи и проведите радиус в 800 км. Именно столько составляет заявленный радиус действия морского дрона Магура. Этот радиус с лихвой дотягивается до Италии. Но нельзя исключать, что средиземноморская версия Магуры (если таковая существует) может дотянуться и до Суэцкого канала. Это означает, что Средиземное море, по крайней мере частично, может оказаться под нашим огневым контролем. Пройти россиянам или их союзникам из его западной части к Босфорскому проливу и обратно мимо наших солдат там будет проблематично", - написал Луценко.

Военный отметил, что войну на истощение невозможно выиграть без остановки вражеского нефтегазового экспорта. Он отметил, что РФ при нынешних ценах способна зарабатывать до полумиллиарда долларов в день, так что финансирование войны нужно прекращать всеми возможными способами.

"Наше гипотетическое присутствие в Ливии – шаг к остановке РФ в Африке, откуда Москва тянет к себе средства и наемников для продолжения войны против нас. Ливию, расколотую гражданской войной, россияне пытаются превратить в свою базу для прыжка в Африку. Выбить их оттуда – значит отрезать их от этого континента", - подчеркнул Луценко.

Военные базы Украины в Ливии - что известно

Ранее RFI писало, что в западной Ливии выявлено украинское военное присутствие. По данным двух хорошо информированных ливийских источников, в Ливии дислоцировано более 200 офицеров и экспертов украинской армии по соглашению с правительством Триполи во главе с Абдельхамидом Дбейбой.

В RFI поделились, что украинцы базируются в Академии ВВС в Мисрате. На этом крупном объекте также присутствуют турецкие, итальянские и американские силы Африканского командования. Там же расположен британский разведывательный центр.

Также, по словам источников, у украинских военных есть вторая полностью оборудованная база для запуска воздушных и морских беспилотников в городе Завия, примерно в 50 км к северу от столицы, очень близко к одному из крупнейших нефтяных комплексов Ливии - Меллитах.

Вас также могут заинтересовать новости: