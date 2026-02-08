Россияне усовершенствовали ракетную систему на 'Шахеде': подробности

Оккупанты поняли, куда на самом деле нужно направлять подвешенную ракету.

Уже некоторое время российские оккупанты экспериментируют с установкой ракеты типа "воздух-воздух" на свои дроны "Шахед". Так они пытаются противодействовать украинской авиации, которая охотится на эти беспилотники. О новом этапе экспериментов пишет "Милитарный".

В частности, сообщается, что пограничники из 105-го отряда имени Князя Владимира Великого сбили очередной "Шахед", оснащенный ракетой Р-60, которая устанавливалась на советские истребители предыдущих поколений.

Это уже не первый такой случай, однако от предыдущих он отличается тем, что на этот раз ракета была смонтирована задом наперед. То есть ракета "смотрит" не в направлении полета "Шахеда", а назад.

Видео дня

Очевидно, россияне поняли, что "Шахед" не может охотиться на украинскую авиацию как классический истребитель, и развернули ракету в сторону, откуда исходит наибольшая угроза для самого беспилотника. Ведь обычно украинские вертолеты и легкомоторная авиация атакуют дроны на догоняющем, а не встречном курсе.

Справка УНИАН. Р-60 – советская управляемая авиационная ракета ближнего воздушного боя с инфракрасной головкой самонаведения. Разработана в конце 1960-х, серийное производство продолжалось с 1973 до конца 1980-х годов; в настоящее время эта ракета не производится. Массово устанавливалась на советские истребители и штурмовики, в частности МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29 (ранние версии), Су-17/20/22, Су-25.

После распада СССР значительные запасы Р-60 остались на складах в России; точные цифры неизвестны, но речь может идти о тысячах единиц, часть из которых находится в ограниченной пригодности из-за возраста и деградации элементов. В современных боевых действиях эту ракету уже не ставят на самолеты из-за ее морального устаревания, но россияне экспериментируют с установкой Р-60 на наземные платформы и беспилотники, как дешевое средство ПВО против беспилотников, что свидетельствует не о возобновлении производства, а о попытке утилизировать устаревшие складские запасы.

Война в Украине: технологии

Как писал УНИАН, в ночь на 7 февраля во время массированной атаки РФ Силы обороны Украины действовали в условиях нелетной погоды, что существенно ограничило применение пилотируемой авиации, в частности самолетов F-16 и Mirage, эффективных против крылатых ракет. Из-за плохой видимости и снега основная нагрузка легла на зенитные ракетные комплексы, которыми было сбито 24 ракеты, а также на другие средства противовоздушной обороны.

Юрий Игнат отметил, что мобильные огневые группы, системы РЭБ и дроны-перехватчики тоже зависят от погодных условий и при тумане или низкой облачности работают значительно хуже. В то же время Россия наращивает применение баллистических ракет и дронов, тогда как украинская ПВО после исчерпания советских систем опирается преимущественно на западные образцы, в частности Patriot, которые имеют ограниченный радиус действия и требуют размещения в большом количестве, что затрудняет защиту всей территории страны.

Вас также могут заинтересовать новости: