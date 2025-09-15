Министерство обороны США оценивает стоимость новой МБР Sentinel более чем в 140 миллиардов долларов и задерживает её запуск на годы.

Новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Sentinel ВВС США столкнулась с серьёзными задержками и перерасходом средств. В результате, как пишет Business Insider, американским военным придется полагаться на свои устаревшие 50-летние ракеты Minuteman III с ядерными боеголовками еще более двух десятилетий.

По данным издания, устаревшие Minuteman III планируется заменить новой МБР Sentinel, но серьёзные перерасходы средств и задержки сократили эту программу ядерных ракет и заставили Пентагон искать новые решения.

Изначально планировалось, что ракеты Sentinel заменят все 450 ракет Minuteman III, начиная с конца этого десятилетия, их стоимость оценивалась в 78 миллиардов долларов. Однако за годы, прошедшие с момента заключения контракта на Sentinel в 2020 году, как сроки поставки, так и стоимость значительно увеличились.

"Министерство обороны США оценивает стоимость Sentinel более чем в 140 миллиардов долларов и задерживает её запуск на годы, а потенциальное развертывание ожидается где-то в 2030-х годах. Пентагон объясняет это нереалистичным графиком поставок, проблемами с инженерным и системным проектированием Sentinel, истощением производственной базы МБР и организационными проблемами в ВВС", - пишет BI.

Sentinel — это трёхступенчатая твердотопливная ракета, которая, как утверждается, будет иметь более лёгкую конструкцию из углеродного композита и более современную электронику и системы для более лёгкой модернизации. Также ожидается, что она сможет нести больше боеголовок, чем её предшественница.

На данный момент ВВС США продолжат эксплуатировать и поддерживать свою систему Minuteman III в качестве средства ядерного сдерживания, а сроки её вывода из эксплуатации пока не определены. Однако поддержание ракет Minuteman III в строю будет сложной задачей, отмечает издание.

"Согласно отчёту, многие компоненты МБР либо имеются в ограниченном количестве, либо устарели, а у ВВС нет плана дальнейших испытательных полётов Minuteman III. Представители программы Minuteman III сообщили GAO, что ракету можно эксплуатировать до 2050 года, но это потребует капитального ремонта некоторых подсистем, что увеличит расходы правительства".

Кроме того, в ВВС США заявили, что в наземных электрических подсистемах и электронике есть неизвестные проблемы, которые могут привести к снижению эффективности ракет.

