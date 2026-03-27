81-я бригада получила от 'Украинской команды' крупную партию генераторов

Волонтерский штаб "Украинская команда" продолжает снабжать воинские подразделения автономными источниками питания. Очередную партию генераторов волонтеры передали 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде Десантно-штурмовых войск. Об этом сообщается на странице волонтерского штаба в Facebook.

"Украинская команда" продолжает укреплять энергонезависимость наших защитников. Очередную партию генераторов передали 81-й аэромобильной Слобожанской бригаде ДШВ", – говорится в сообщении.

Эти ребята защищали Сумскую, Луганскую, Харьковскую области. И сегодня бьют врага по всей линии фронта, отмечают волонтеры.

"Верю, что наша помощь усилит боевые возможности бригады и сохранит жизни этих героических ребят", – сказал руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Десантники поблагодарили волонтеров и всех украинцев, которые помогают ВСУ.

"Спасибо волонтерам и всем людям, которые жертвуют средства, помогают Вооруженным силам Украины. Без тыла нас бы не было", – сказал представитель 81-й бригады ДШВ.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на фронт 4000 дронов, сотни зарядных станций и генераторов, более 100 автомобилей и прочее. Всего военные и гражданские получили от "Украинской команды" более 1845 тонн помощи стоимостью почти полмиллиарда гривен.