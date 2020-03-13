В США заморозили создание универсального палубного БПЛА

Требования, предъявленные военными к аппарату, признали трудновыполнимыми.

Морская пехота США приняла решение о приостановке программы MUX, в рамках которой хотели создать универсальный палубный беспилотный летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL).

Читайте такжеНа вооружение НАТО поступает еще один уникальный БПЛА

Об этом сообщает ресурс Flight Global.

Ожидалось, что новый беспилотник будет способен выполнять широкий спектр задач, среди которых - разведка и нанесение ударов по морским или наземным целям.

Требования предполагали, что аппарат будет иметь боевой радиус примерно до 1300 километров и крейсерскую скорость порядка 350-500 километров в час.

Свои решения в рамках тендера представили компании Northrop Grumman, Bell Helicopter и Lockheed Martin: Bell раннее показала конвертоплан V-247 Vigilant.

Заморозка программы связана с чрезмерной технической сложностью комплекса, и теперь Морская пехота хочет получить вместо него несколько БПЛА для разных миссий.

Как сообщал УНИАН, компания General Atomics показала проект беспилотника Defender, способного к воздушному бою и дозаправке в воздухе.