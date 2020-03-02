General Atomics показала БПЛА, способный к воздушному бою и дозаправке в воздухе (фото)

Беспилотный истребитель сможет нести четыре ракеты класса "воздух - воздух" средней дальности.

Компания General Atomics показала проект беспилотника Defender, способного к воздушному бою и дозаправке в воздухе.

Об этом сообщает The Drive.

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Основной задачей аппарата будет защита «специальных» крылатых машин, таких как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, разведчики и воздушные танкеры.

БПЛА снабдят внутренним отсеком для вооружений, который сможет повысить общее количество носимой полезной нагрузки.

На иллюстрации видно, что аппарат несет на внешних держателях четыре ракеты класса «воздух - воздух» средней дальности типа AIM-120 AMRAAM. Также заметно, что из внутреннего отсека БПЛА запускает небольшую ракету, похожую на CUDA от Lockheed Martin.

По мнению экспертов, аппарат могут снабдить передовой радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой, которая позволит эффективно выявлять воздушные цели.

Как сообщал УНИАН, на вооружение НАТО поступает беспилотник Global Hawk RQ-4D – второй из серии БПЛА данной модификации.